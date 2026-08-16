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Vaclav CernyGetty
Jonathan van Haaster

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Grâce à Vaclav Cerný, Besiktas ne commet pas la même erreur que Galatasaray et Fenerbahçe

Besiktas vs Eyupspor
Besiktas
Eyupspor
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Besiktas a démarré tambour battant sa nouvelle saison en Süper Lig. Les Aigles noirs se sont imposés à domicile face à Eyüpspor (1-0). Václav Cerný, déjà décisif en milieu de semaine en Ligue Europa contre Hradec Králové, a encore été le héros du match en inscrivant l’unique but de la rencontre.

La Süper Lig avait déjà réservé plusieurs énormes surprises lors de cette première journée. Galatasaray n’a pas réussi à venir à bout de Çorum FK à domicile vendredi (2-2), tandis que Fenerbahçe s’est même incliné un jour plus tard sur la pelouse de Gençlerbirligi (2-1).

Le Trabzonspor d’André Onana et Mohamed Salah n’a pas gagné non plus (1-1 sur le terrain de Kasimpasa), et Besiktas avait donc immédiatement l’occasion d’en profiter, avec notamment Cerný, mais aussi Orkun Kökçü et Leandro Trossard dans le onze de départ.

Besiktas a dominé la première période et a logiquement ouvert le score à la 25e minute. Junior Olaitan a lancé Cerný d’une délicieuse passe en profondeur, et Cerný a trouvé le petit filet dans un angle fermé : 1-0.

L’ancien joueur, entre autres, de l’Ajax et du FC Twente est passé tout près d’un deuxième but après la pause, mais sa tentative a heurté le poteau.

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Besiktas a ensuite bénéficié d’un nouveau coup de pouce lorsque Eyüpspor s’est retrouvé à dix. Le milieu de terrain David Costa a reçu son deuxième carton jaune.

À dix contre onze, Eyüpspor n’a plus été en mesure de créer l’exploit face à Besiktas, qui peut désormais tourner son attention vers jeudi. Ce jour-là, à Istanbul, le match aller des barrages de la Ligue Europa contre Kauno Zalgiris est au programme.


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