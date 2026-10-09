Al-Qadisiyah a continué d'écrire l'histoire en Saudi Pro League, après les résultats remarquables obtenus durant cette année 2026.

Al-Qadisiyah s'est imposé face à son hôte Al-Khaleej sur le score de 5-0, lors de la rencontre qui les a opposés ce vendredi, au stade du club Al-Hazem dans la ville d'Ar-Rass, pour la huitième journée de la Roshn League.

Selon le réseau de statistiques « Opta », cette victoire est la quatrième consécutive d'Al-Qadisiyah face à des équipes de la région d'Al-Qassim à l'extérieur, égalant ainsi la plus longue série de ce type de son histoire, survenue entre 2021 et 2025.

Mais le chiffre le plus important réside dans cette large victoire, puisqu'il s'agit seulement de la troisième fois qu'Al-Qadisiyah gagne avec un écart de 5 buts dans l'histoire de ses participations à la Saudi Pro League.

Fait étonnant, deux de ces trois victoires sont survenues cette année 2026, la première ayant eu lieu en janvier dernier, lorsqu'il s'était imposé face à Al-Fayha sur un score de cinq buts à zéro.

Avant ces deux victoires, Al-Qadisiyah n'avait plus gagné avec un écart de 5 buts en Roshn League depuis 15 années entières, et plus précisément depuis sa victoire face à Al-Fateh sur le score de 6-1, en octobre 2011.

En outre, le Mexicain Julian Quiñones, la star d'Al-Qadisiyah, a réussi pour la première fois de sa carrière en Saudi Pro League à délivrer deux passes décisives lors d'un même match.

Rappelons que cette large victoire a porté le total d'Al-Qadisiyah à 19 points, lui permettant d'occuper provisoirement la tête du classement du championnat saoudien, avec un point d'avance sur Al-Hilal et deux points sur Al-Ittihad, avant leur très attendu Clásico.