Grâce à une victoire étriquée, l’Ajax aborde les préliminaires de la Ligue des conférences avec confiance

L'Ajax a conclu sa préparation pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences sur une note positive. Au Sportpark de Toekomst, l’équipe de Míchel Sánchez s’est imposée 1-0 face à l’Olympiakos grâce à un but inscrit en fin de match par le remplaçant Oliver Edvardsen, après avoir dominé la majeure partie de la rencontre. Jeudi, la saison débutera pour l’Ajax avec le match du deuxième tour préliminaire de la Ligue des conférences contre le FK Vojvodina.

Míchel a aligné Maarten Paes dans les cages, avec Lucas Rosa, Aaron Bouwman, Daley Blind et Owen Wijndal en défense. Au milieu de terrain, Youri Regeer, Davy Klaassen et Oscar Gloukh étaient titulaires, tandis que Steven Berghuis, Kasper Dolberg et Mika Godts animaient l’attaque.

Après la minute de silence en mémoire de l’arbitre disparu Rob Dieperink, l’Ajax a immédiatement imposé son rythme, mais la première occasion franche est revenue à l’Olympiakos. Roman Yaremchuk a profité d’une perte de balle défensive, mais Maarten Paes a sauvé les siens d’un arrêt réflexe du pied. Dans la foulée, Steven Berghuis a failli ouvrir le score, mais sa frappe puissante a été repoussée sous la barre par le gardien Popovic.

Les Ajacides ont ensuite maintenu leur emprise, dominant nettement la possession et les occasions en première période. L’Olympiakos est toutefois resté menaçant en contre, toujours par Yaremchuk, mais Paes a à nouveau veillé au grain. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.

Dès la reprise, Konadu a remplacé Dolberg, et les Amstellodamois ont maintenu leur pression. Godts a failli ouvrir le score d’une frappe lointaine, mais Popovic s’est interposé sans difficulté. Peu après l’heure de jeu, une série de changements a été opérée, avec les entrées de Joeri Heerkens, Anton Gaaei, Ahmetcan Kaplan, Caio Henrique, Mohamed Abdalla et Maher Carrizo.

Ces changements ont insufflé un second souffle aux Ajacides. Heerkens a d’abord sauvé les siens en intervenant in extremis devant un attaquant grec, puis Carrizo a immédiatement frappé dans le petit filet. Peu après, l’Argentin a enroulé sa frappe sur le poteau, privant son équipe d’un avantage mérité.

Edvardsen, Abdellah Ouazane et Jinairo Johnson sont ensuite entrés en jeu, et ces changements ont fait la différence : Johnson a lancé Edvardsen dans la profondeur ; l’attaquant norvégien est entré dans la surface depuis la gauche et a placé le ballon dans le coin opposé (1-0). Peu après, Gaaei s’est encore créé une occasion de tir, tandis que Heerkens, de l’autre côté du terrain, a dû s’employer une dernière fois pour sauver son équipe.

L’Ajax a tenu bon dans les dernières minutes et s’est logiquement imposé 1-0 face à l’Olympiakos. Les Amstellodamois concluent ainsi leur série de matchs de préparation avant le double affrontement européen contre le FK Vojvodina sur une note positive et plusieurs entrées en jeu prometteuses.

Composition de départ de l’Ajax : Paes ; Rosa, Bouwman, Blind, Wijndal ; Klaassen, Regeer ; Berghuis, Gloukh, Godts ; Dolberg.

Remplaçants : Konadu, Heerkens, Kaplan, Henrique, Gaaei, Johnson, Ouazane, Abdalla, Edvardsen, Carrizo, Muzungu.