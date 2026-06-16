Grâce à une performance phénoménale d'Al-Owais, l'Uruguay n'a pu faire mieux qu'un match nul contre l'Arabie saoudite

L'Uruguay n'a pas réussi à remporter son premier match de groupe à la Coupe du monde. À Miami, face à l'Arabie saoudite, le double champion du monde a été mené au score par Abdulelah Al-Amri et s'est heurté à plusieurs reprises à un Mohammed Al-Owais en grande forme, avant que Maxi Araújo ne parvienne tout de même à marquer sur un rebond pour l'Uruguay : 1-1. Les deux formations totalisent donc un point dans le groupe H, au même titre que l’Espagne et le Cap-Vert.

En première période, Diego Forlán et Diego Godín, présents en tribune, ont constaté que leur équipe manquait de créativité pour percer le bloc saoudien. L’absence de Giorgian de Arrascaeta, blessé juste avant la Coupe du monde, s’est donc fait sentir.

Dans le premier acte, la Celeste ne s’est dangereuse qu’à une reprise, sur une frappe d’Araújo repoussée par les poings d’Al-Owais, tandis que les Saudis se contentaient de défendre, ce qui conduisait logiquement au 0-0 à la mi-temps.

Après cette courte pause, la rencontre s’est soudainement animée. Federico Viñas a alors signé la première occasion franche, mais son superbe coup de tête plongeant a été repoussé par Al-Owais.

Juste avant la mi-temps, les Asiatiques ont toutefois changé de braquet : un corner repoussé est revenu sur Al-Amri, dont la frappe puissante a été repoussée par le vétéran Fernando Muslera, 39 ans, en pleine célébration de son anniversaire.

Sur le corner qui a suivi, les Asiatiques ont finalement ouvert le score : Muslera n’a pu que repousser partiellement la tête de Mohamed Kanno et Al-Amri, le premier à la retombée, a poussé le ballon au fond (1-0).

Dès la reprise, Al-Owais a de nouveau brillé grâce à un réflexe félin pour repousser une nouvelle tête de Viñas. Les Uruguayens ont maintenu la pression et ont failli égaliser par Manuel Ugarte, dont la frappe lointaine a touché le poteau après avoir effleuré les gants du gardien.

À dix minutes du terme, Al-Owais a de nouveau été sollicité : il a repoussé un nouveau coup de tête de Viñas, avant de céder sur la frappe puissante d’Araújo, auteur de l’égalisation (1-1).

Dans le temps additionnel, l’Uruguay jette ses dernières forces dans la bataille : Valverde enroule une frappe vers l’angle opposé, mais Al-Owais, homme du match, repousse encore une fois le danger. Le score final reste de 1-1.