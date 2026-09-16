Lorsque Jürgen Klopp a été présenté au public il y a quelques semaines comme nouveau sélectionneur national, il n’a cessé de souligner lors de sa conférence de presse de prise de fonctions que les cartes seraient totalement rebattues sous ses ordres. Seule une poignée de joueurs pouvait se sentir assurée de sa place au sein de l’équipe d’Allemagne, tandis que la performance, la forme et bien sûr l’éthique de travail devaient déterminer qui recevrait une convocation pour les prochains rassemblements.

Klopp a alors révélé que pas moins de 57 joueurs figuraient sur sa liste imaginaire pour ses premiers matches en tant que nouveau sélectionneur de la Mannschaft. Le technicien de 59 ans s’est expressément refusé à donner des noms, mais il était déjà clair à l’époque que Klopp avait sur son carnet des protagonistes qui n’avaient jusqu’ici eu absolument aucun lien avec l’équipe d’Allemagne. Après tout, l’idéal était de reléguer aux oubliettes l’humiliation de trois Coupes du monde ratées de suite grâce à un nouveau départ accompagné de nouveaux visages.

L’un de ces nouveaux visages en sélection pourrait désormais être Felix Keidel. Tard mardi soir, le journal Bild a d’abord rapporté que le joueur de 23 ans de la SV Elversberg avait reçu une convocation du sélectionneur, avant que kicker ne lui emboîte le pas un jour plus tard et confirme ces informations avec ses propres sources. La nomination de Keidel n’est rien de moins qu’une énorme surprise. Il ne compte après tout que trois apparitions dans l’élite allemande et n’apporte donc pratiquement encore aucune expérience au plus haut niveau.

Getty Images

Dans quels clubs Felix Keidel a-t-il joué au cours de sa carrière ?

Au FC Ingolstadt, où son parcours footballistique a commencé en 2012 chez les U19, Keidel est passé par toutes les équipes de jeunes jusqu’à sa promotion chez les professionnels à l’été 2022. Il a ensuite joué trois ans pour le club de la ville automobile, s’imposant déjà dès sa première saison, à seulement 20 ans, comme un titulaire en équipe première et totalisant 37 apparitions en 3. Liga (un but, quatre passes décisives).

En 2025, il a finalement franchi un cap en montant d’une division pour rejoindre la SVE, qui était en pleine reconstruction après la montée manquée de peu face au 1. FC Heidenheim et qui l’a libéré de son contrat à Ingolstadt contre une indemnité de transfert modique de seulement 400 000 euros. Là encore, il n’a pratiquement pas eu besoin de temps d’adaptation, devenant immédiatement un joueur important de l’équipe de l’entraîneur Vincent Wagner (25 apparitions, dont 13 comme titulaire), et jouant un rôle majeur dans l’accession sensationnelle des Sarrois en Bundesliga en fin de saison.

Un peu plus de deux ans seulement ont donc suffi à Keidel pour passer de la troisième division au sommet : trois apparitions en Bundesliga contre Leverkusen, Gladbach et, en dernier lieu, le Bayern (un but), ainsi qu’un match de Coupe d’Allemagne contre le MSV Duisbourg (deux passes décisives), ont apparemment suffi à convaincre Klopp de ses qualités et à lui offrir une chance en sélection.

Getty Images

Felix Keidel peut-il résoudre un grand chantier au sein de l’équipe d’Allemagne ?

Reste à voir si le joueur de 23 ans possède déjà d’entrée le niveau requis pour jouer un rôle décisif au sein de l’équipe d’Allemagne. Ce que le sélectionneur appréciera avant tout chez Keidel, c’est son incroyable polyvalence, qui lui permet d’être utilisé sans problème à plusieurs postes en sélection.

Lors de son passage à Ingolstadt, il y avait par exemple peu de rôles sur le terrain que Keidel n’occupait pas. Sa grande mentore, l’entraîneuse du FCI Sabrina Wittmann, l’a utilisé aussi bien aux deux postes de latéral — son poste naturel étant en réalité arrière droit dans une défense à quatre — qu’au milieu de terrain axial et même offensif, comme organisateur du jeu et joueur de demi-espace un peu plus excentré.

Après son transfert à Elversberg, son rôle est ensuite devenu un peu plus défensif. Alors qu’il évoluait surtout comme arrière droit lors de la saison de la montée, le coach de la SVE, Wagner, semble désormais avoir pris goût à l’utiliser au milieu défensif aux côtés de Lukasz Poreba.

Klopp et l’équipe d’Allemagne ont sans doute surtout Keidel dans le viseur comme arrière droit, un poste où, depuis la retraite de Philipp Lahm et le repositionnement de Joshua Kimmich dans l’axe, plus aucun joueur n’a vraiment su convaincre. Les prédécesseurs de Klopp, Hansi Flick et Julian Nagelsmann, ont essayé une multitude de variantes, sans qu’aucune ne soit réellement couronnée de succès. Du duo de Leipzig composé de Benjamin Henrichs et Ridle Baku, au Stuttgartois Josha Vagnoman, jusqu’au repositionnement de Kimmich lors de la Coupe du monde 2026, la plupart des idées ont déjà été reléguées aux oubliettes après une courte phase de test.

Le football allemand est donc toujours à la recherche d’une option de qualité et surtout durable au poste d’arrière droit dans une défense à quatre. Et il se pourrait bien que le très peu connu Keidel soit justement la solution à ce problème.