Grâce à une erreur incroyable de son gardien, Willem II se hisse en finale des barrages

Samedi soir, dans un stade Koning Willem II archi-comble et bouillant, le Willem II s’est qualifié pour la finale des barrages de promotion/relégation. Les Tilbourgeois l’ont emporté 2-0 grâce à une erreur monumentale du gardien d’Almere City, Tristan Kuijsten, punie par Uriël van Aalst, puis à une merveille d’Amine Et Taibi. Après sa victoire 0-1 à Almere, Willem II attend désormais un match décisif contre Telstar ou le FC Volendam.

Almere City a pourtant entamé le match retour avec beaucoup d’engagement et a immédiatement mis Willem II sous pression. Dès la 2e minute, un pressing intense a failli offrir une occasion énorme à Ferdi Druijf, mais Marley Dors n’a pas réussi à le servir correctement. Willem II s’est alors retranché très bas, exactement comme à l’aller.

Les visiteurs se créent plusieurs occasions en début de match : Besselink tire à côté après une perte de balle almerienne, puis Uriël van Aalst frappe à côté à bout portant. De l’autre côté, Marley Dors semble ouvrir le score, mais son but est refusé pour hors-jeu.

En contre, Willem II a failli doubler la mise par Devin Haen, dont la frappe a été repoussée par Kuijsten après une erreur de James Lawrence. Puis, Nick Dodeman a été fauché dans une position favorable, mais l’arbitre n’a pas bronché, jugeant le hors-jeu.

Après cette entame animée, le rythme est légèrement retombé, bien qu’Almere City soit resté l’équipe la plus menaçante. Willem II peinait à se dégager et voyait les visiteurs se montrer régulièrement autour de sa surface. Les occasions franches restaient toutefois rares, la dernière passe almeraise manquant à chaque fois de précision.

Peu après la reprise, Willem II a de nouveau évité de concéder un but. Emmanuel Poku a réclamé un penalty après que son tir a été bloqué, mais l’arbitre a refusé de s’y pencher. Peu après, les Tilborgeois ont failli prendre l’avantage lorsque Stam a frappé le poteau à la suite d’une rapide contre-attaque.

Le match bascule finalement à la 60^e minute : une action anodine se transforme en cauchemar pour le gardien d’Almere, Kuijsten, qui sort loin de sa surface et contrôle mal le ballon. Uriël van Aalst en profite, récupère le cuir et inscrit le 1-0 d’un angle difficile.

Les visiteurs ont alors continué à lutter pour leur dernière chance. À dix minutes du terme, Druijf s’est présenté seul face au but après un centre rasant et puissant, mais, contre toute attente, il a manqué le cadre. Peu après, Almere a complètement craqué : le remplaçant Milan de Haan a écopé d’un carton rouge direct seulement 86 secondes après son entrée en jeu pour un tacle violent sur Calvin Twigt.

Willem II a immédiatement exploité le chaos. Le remplaçant Amine Et-Taibi, entré en jeu à la place de Twigt blessé, a immédiatement couronné son entrée d’une magnifique frappe. Le milieu de terrain a repris d’une seule touche un centre parfait et a inscrit le 2-0, scellant définitivement le sort de la rencontre.



