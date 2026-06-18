Grâce à une empreinte catalane historique, l’Angleterre rejoint l’Espagne en tête de la Coupe du monde

En dominant la Croatie lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, l’Angleterre a égalé un record historique détenu par l’Espagne en phase finale, toutes éditions confondues.

Les Three Lions ont livré une performance remarquable, surtout en seconde période, et se sont imposés 4-2 pour décrocher leurs premiers trois points dans la course à un deuxième sacre.

Le quatrième but, œuvre de Marcus Rashford, porte le total des Three Lions à 108 réalisations dans l’épreuve, soit le sixième total historique, au coude-à-coude avec l’Espagne, d’après les données de « Stats Foot ».

L’Allemagne occupe toujours la première place de ce classement avec 239 buts, juste devant le Brésil (238).

L’Argentine pointe à la troisième place avec 155 buts, devant la France (139) et l’Italie, absente de cette édition, qui compte 158 réalisations.

Il est intéressant de souligner que le but qui a permis à l’Angleterre d’égaler le total espagnol porte la griffe historique du géant catalan, le FC Barcelone.

Rashford est en effet devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer pour l’Angleterre sous les couleurs du Barça, et ce but est aussi le premier inscrit par un joueur du club catalan dans cette édition du tournoi, d’après les chiffres de « Master Sheph ».