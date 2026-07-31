Grâce à un transfert de 93 millions d’euros : de nouveaux espoirs pour le Bayern Munich concernant un candidat au départ ?

Comme le rapporte ESPN, le Portugais fait partie du cercle restreint des candidats à la succession de Bruno Guimaraes à Newcastle United. Selon plusieurs médias concordants, le milieu de terrain de 28 ans est sur le point de rejoindre Arsenal.

Le montant du transfert devrait s’élever à 93 millions d’euros, versés de Londres à Newcastle, après que les Gunners ont auparavant essuyé plusieurs refus pour Guimaraes. Outre l’international brésilien, les Magpies ont vendu il y a quelques semaines un autre milieu axial, Sandro Tonali, pour une grosse somme également (117 millions d’euros à Tottenham Hotspur).

En raison du départ imminent de Guimaraes, Newcastle aurait donc de nouveau besoin de renforts. Si Aladji Bamba (35 millions d’euros, AS Monaco) et Sean Steur (23 millions d’euros, Ajax Amsterdam) ont déjà été recrutés pour l’entrejeu, les deux joueurs disposent encore d’une expérience limitée au plus haut niveau européen en raison de leur jeune âge - 18 et 20 ans.

Joao Palhinha jouit d’une excellente réputation en Premier League

Palhinha l’apporte en tout cas, lui qui bénéficie en outre d’une excellente réputation en Premier League. Avant son transfert à Munich pour 51 millions d’euros, voulu par l’ancien entraîneur Thomas Tuchel, le joueur de 31 ans faisait partie des éléments les plus performants de Fulham. La saison passée, il a en revanche évolué en prêt à Tottenham Hotspur et a su convaincre malgré une saison plus que mitigée des Spurs (45 matches officiels, sept buts, trois passes décisives).

Le club du nord de Londres n’a toutefois finalement pas levé l’option d’achat, fixée au préalable à 30 millions d’euros selon les rumeurs, raison pour laquelle Palhinha est entre-temps retourné chez le champion d’Allemagne record et a même disputé les deux premiers matches amicaux. Bien que Palhinha soit considéré comme le candidat numéro un à un départ, le Bayern réclamerait au moins 20 millions d’euros pour ses services.

Récemment, le directeur sportif Max Eberl a été très clair à ce sujet : « Nous avons trois joueurs pour lesquels nous sommes ouverts à un départ. Ils n’ont pas d’avenir au Bayern. » Il faisait alors référence à Palhinha ainsi qu’aux deux retours de prêt Bryan Zaragoza et Sascha Boey, qui ne seraient eux non plus plus dans les plans du club.

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Surprise : Palhinha veut rester au Bayern Munich

Palhinha lui-même, dont le contrat avec le FCB court encore jusqu’en 2028, ne pense toutefois pas à un départ et a surpris en marge du coup d’envoi des matches amicaux contre le SV Wehen Wiesbaden avec une déclaration offensive : « Je veux conserver ma place ici. » Ses chances sont toutefois infimes. Dès sa première année à la tête de l’équipe, Vincent Kompany l’a de moins en moins utilisé au fil de la saison, raison pour laquelle il est considéré depuis un certain temps déjà comme un candidat au départ.

Outre Newcastle, Aston Villa et Benfica Lisbonne avaient également récemment été annoncés intéressés par un recrutement de Palhinha. Il n’y a toutefois pas encore eu d’évolution concrète. Il aurait en revanche refusé une offre lucrative en provenance d’Arabie saoudite.

À Newcastle, Palhinha retrouverait non seulement les internationaux allemands Nick Woltemade et Malick Thiaw, mais peut-être aussi un entraîneur allemand. Alors que l’actuel coach Eddie Howe souhaite faire une pause, Matthias Jaissle serait, selon plusieurs médias concordants, sur le point de s’engager.



