Grâce à un doublé historique, Robby réveille le souvenir de la « génération d’or » néerlandaise d’il y a cinquante ans

L’attaquant anglais de Sunderland, Brian Proby, a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde en offrant aux Pays-Bas une avance de 2-0 face à la Suède dès la première période de leur rencontre de la deuxième journée de la phase de groupes de l’édition 2026.

Il a marqué les deux buts de son équipe lors des 17 premières minutes, offrant ainsi aux « Orange » une avance précieuse.

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D’après le site français « Stats Foot », il est le joueur le plus rapide à réaliser un doublé en Coupe du monde depuis l’Allemand Lukas Podolski, auteur de deux buts contre la Suède en seulement douze minutes lors du Mondial 2006.

Autre performance notable : il est le plus jeune Néerlandais à inscrire un doublé en Coupe du monde depuis Johan Neeskens contre la Bulgarie, le 23 juin 1974.

Probi a réalisé cet exploit à 24 ans et 4 mois, tandis que Neeskens en avait 22 ans et 9 mois lors de son doublé historique il y a plus de cinq décennies.



