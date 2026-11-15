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Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, a ouvert le score sur penalty pour les Three Lions lors du match de Ligue des nations en Espagne, égalant ainsi un très ancien record.

Grâce à ce but inscrit à l’extérieur, le joueur de 33 ans est devenu seulement le deuxième de l’histoire de la sélection anglaise à marquer au moins une fois lors de sept déplacements consécutifs.

Avant lui, seul Tom Finney avait réussi cet exploit. L’ancien joueur offensif avait réalisé cette série entre septembre 1946 et mai 1948.

Pour Kane, les journées riches en moments particuliers se poursuivent. Peu avant la victoire 2-1 contre les Croates au stade de Wembley, à Londres, l’attaquant du Bayern Munich avait été honoré pour son Ballon d’Or, en présence du prince William, héritier du trône britannique, et de Peter Shilton, gardien de but de légende. Dans les tribunes, les spectateurs lui avaient rendu hommage avec une chorégraphie de grande ampleur.

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L’élection de Kane comme meilleur joueur du monde a mis fin à une longue attente pour le football anglais : avant lui, le dernier buteur à avoir rapporté cette distinction au berceau du football était Michael Owen, en 2001.

Getty Images

Record de sélections avec l’Angleterre : qui Harry Kane a-t-il dépassé ?

Face aux Croates, Kane a également disputé son 126e match avec les Three Lions et a ainsi dépassé Peter Shilton, qui détenait le record depuis des décennies. Kane a ensuite déclaré : « Je pense que c’est l’une des plus grandes étapes de ma carrière. »

La presse nationale comme internationale a elle aussi célébré le lauréat du Ballon d’Or. Le Daily Mail a notamment écrit : « Kane a sa place au panthéon du football parce qu’il est l’un des attaquants les plus redoutables de l’histoire. Il y a sa place pour l’humilité dont il fait preuve et pour sa volonté de progresser sans cesse. » Le quotidien suisse Blick s’est interrogé : « Quand sera-t-il fait chevalier ? »