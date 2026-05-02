Samedi soir, l’Excelsior a réalisé une excellente opération dans la course au maintien en Eredivisie. Les Rotterdamois ont dominé le FC Groningen 3-2 grâce à un but in extremis de Gyan de Regt et occupent désormais la quatorzième place, avec quatre points d’avance sur le seizième, Telstar. Les Velséniens doivent encore défier le NEC. Groningen, de son côté, glisse à la dixième place et sait que Sparta peut prendre trois points d’avance dimanche.

Les Groningois ont pourtant idéalement entamé la rencontre devant leur public de l’Euroborg. Dès la 3^e minute, un corner magnifiquement botté par David van der Werff a trouvé à la limite du second poteau Tika de Jonge, dont la tête croisée a ouvert le score : 1-0.

Le 2-0 a semblé imminent lorsque Tygo Land a lancé son coéquipier Younes Taha d’une belle passe en profondeur, mais le milieu offensif a hésité trop longtemps et a vu Lennard Hartjes lui subtiliser le ballon au dernier moment.

À l’autre bout du terrain, Excelsior a réagi : sur corner, Casper Widell a placé une tête puissante, mais le défenseur groningois Marco Rente a sauvé son camp sur la ligne.

Juste avant la mi-temps, Excelsior a égalisé : sur un corner d’Emil Hansson, Widell a coupé au premier poteau et expédié une tête rasante hors de portée d’Etienne Vaessen (1-1).

Comme en début de match, les Blauw-Zwart ont aussi parfaitement entamé la seconde période : De Jonge a lancé Taha, lequel s’est présenté face à Stijn van Gassel et a cette fois battu le gardien d’Excelsior (2-1).

À l’heure de jeu, Excelsior a surpris en égalisant : une longue ouverture de Rick Meissen a lobé Dies Janse et servi Derensili Sanches Fernandes, dont la prise d’appui a devancé le défenseur pour conclure d’une subtile frappe du pied : 2-2.

Réveillé par l’égalisation, Groningen a immédiatement tenté de repasser devant grâce à Taha. Son coup franc puissant a frappé la barre transversale, puis Van Gassel a veillé au grain sur une tentative de Jorg Schreuders vers le petit filet.

Malgré cette domination territoriale, c’est sur une contre-attaque éclair à la 90^e minute qu’Excelsior a fait mouche. Arthur Zagré a récupéré le ballon, a résisté à la pression et a servi De Regt, dont le lob subtil a laissé Vaessen sans réaction : 2-3.