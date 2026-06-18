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Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Grâce à un but de la « Safira », l’Afrique du Sud évite de justesse le piège tendu par la République tchèque

Tchéquie vs Afrique du Sud
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Un penalty a permis à l’Afrique du Sud d’éviter la défaite contre la République tchèque.

L’équipe nationale sud-africaine a arraché un match nul 1-1 face à la République tchèque, ce jeudi soir à l’Atlanta Stadium (Géorgie, États-Unis), lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Tchèques n’ont pas tardé à se manifester et ont ouvert le score dès la 6e minute grâce à Michal Sadlík.

Les « Bafana Bafana » ont failli égaliser juste avant la mi-temps par l’intermédiaire de Thabelo Maseko.

Les Tchèques se sont ensuite créés une occasion dangereuse pour doubler la mise à la 47e minute, sur une frappe de Lukáš Šerv, mais le gardien Ronwyn Williams a détourné le ballon en corner.

Puis, à la 83^e minute, les Sud-Africains ont obtenu un penalty transformé par Tebohu Mokwena, offrant ainsi l’égalisation à Bafana Bafana.

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Les deux formations ont ensuite échangé des offensives jusqu’au coup de sifflet final, qui a figé le score à 1-1.

Les deux formations, battues lors de la première journée, décrochent ainsi leur premier point dans cette Coupe du monde 2026.

Les Tchèques s’étaient inclinés 1-2 face à la Corée du Sud lors de leur entrée en lice, tandis que les Sud-Africains avaient perdu 2-0 contre le Mexique.

La rencontre a été dirigée par l’Américaine Torri Penso, devenue ainsi la première femme à arbitrer un match de la Coupe du monde 2026.

La Française Stéphanie Frappart reste toutefois la première femme à avoir arbitré un match de Coupe du monde masculine, lors de Qatar 2022 (Allemagne-Costa Rica).

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