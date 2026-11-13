La sélection égyptienne des moins de 17 ans s'est rapprochée de la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des jeunes, après avoir signé sa deuxième victoire consécutive dans les éliminatoires de l'Afrique du Nord, en s'imposant face à son homologue marocaine sur le score d'un but à zéro, lors du match qui les a opposées au stade Olympique de la ville tunisienne de Sousse, dans le cadre des rencontres de la deuxième journée.
Youssef Ali a inscrit le but de la victoire de la sélection égyptienne à la 11e minute, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, offrant aux Pharaons une avance précoce, après que Mohamed Mostafa « Costa » eut manqué un penalty une minute plus tôt, accordé par l'arbitre algérien Mohamed Rafik Aouina en faveur d'Omar Chaboun.
La sélection égyptienne a conforté sa place en tête du classement des éliminatoires, portant son total à 6 points, réalisant un sans-faute lors des deux premières journées sous la direction de son entraîneur Abdel Sattar Sabry.
Les Pharaons avaient entamé leur parcours par une victoire sur la Tunisie, avant de poursuivre sur leur bonne dynamique face au Maroc, se rapprochant ainsi de la qualification pour la phase finale continentale.
La victoire sur le Maroc a donné à la sélection égyptienne un avantage important dans la course à la qualification, après avoir devancé des concurrents directs pour les deux tickets d'accession, avant de disputer son dernier match des éliminatoires, qui déterminera en grande partie l'identité des qualifiés.
En revanche, la deuxième journée a été marquée par une large victoire de la sélection tunisienne sur l'Algérie, les deux sélections continuant de se disputer l'un des deux tickets de la qualification.
La sélection algérienne avait entamé son parcours par une victoire sur le Maroc, laissant les calculs de la qualification ouverts malgré la première place de l'Égypte avec un total de 6 points.
La sélection égyptienne se prépare à affronter son homologue algérien lundi prochain, lors de la dernière journée des éliminatoires, en cherchant à confirmer sa supériorité et à conclure son parcours sur un résultat positif renforçant ses chances de qualification pour le tournoi africain. La rencontre revêt une importance particulière pour la sélection algérienne, qui cherche à se racheter de sa défaite face à la Tunisie et à conserver ses chances dans la course à l'un des deux tickets d'accession.
Les éliminatoires d'Afrique du Nord se déroulent avec la participation de 4 sélections, à savoir l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, après le retrait de la sélection libyenne, les première et deuxième places se qualifiant pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, prévue au Maroc.
La sélection égyptienne espère capitaliser sur son bon départ et valider sa qualification lors de la dernière journée.
Voir le profil de l'auteur
Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.