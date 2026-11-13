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La sélection égyptienne des moins de 17 ans s'est rapprochée de la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des jeunes, après avoir signé sa deuxième victoire consécutive dans les éliminatoires de l'Afrique du Nord, en s'imposant face à son homologue marocaine sur le score d'un but à zéro, lors du match qui les a opposées au stade Olympique de la ville tunisienne de Sousse, dans le cadre des rencontres de la deuxième journée.

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Youssef Ali a inscrit le but de la victoire de la sélection égyptienne à la 11e minute, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, offrant aux Pharaons une avance précoce, après que Mohamed Mostafa « Costa » eut manqué un penalty une minute plus tôt, accordé par l'arbitre algérien Mohamed Rafik Aouina en faveur d'Omar Chaboun.

La sélection égyptienne a conforté sa place en tête du classement des éliminatoires, portant son total à 6 points, réalisant un sans-faute lors des deux premières journées sous la direction de son entraîneur Abdel Sattar Sabry.

Les Pharaons avaient entamé leur parcours par une victoire sur la Tunisie, avant de poursuivre sur leur bonne dynamique face au Maroc, se rapprochant ainsi de la qualification pour la phase finale continentale.

La victoire sur le Maroc a donné à la sélection égyptienne un avantage important dans la course à la qualification, après avoir devancé des concurrents directs pour les deux tickets d'accession, avant de disputer son dernier match des éliminatoires, qui déterminera en grande partie l'identité des qualifiés.

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En revanche, la deuxième journée a été marquée par une large victoire de la sélection tunisienne sur l'Algérie, les deux sélections continuant de se disputer l'un des deux tickets de la qualification.

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La sélection algérienne avait entamé son parcours par une victoire sur le Maroc, laissant les calculs de la qualification ouverts malgré la première place de l'Égypte avec un total de 6 points.

La sélection égyptienne se prépare à affronter son homologue algérien lundi prochain, lors de la dernière journée des éliminatoires, en cherchant à confirmer sa supériorité et à conclure son parcours sur un résultat positif renforçant ses chances de qualification pour le tournoi africain. La rencontre revêt une importance particulière pour la sélection algérienne, qui cherche à se racheter de sa défaite face à la Tunisie et à conserver ses chances dans la course à l'un des deux tickets d'accession.

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Les éliminatoires d'Afrique du Nord se déroulent avec la participation de 4 sélections, à savoir l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, après le retrait de la sélection libyenne, les première et deuxième places se qualifiant pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans, prévue au Maroc.

La sélection égyptienne espère capitaliser sur son bon départ et valider sa qualification lors de la dernière journée.