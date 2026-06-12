L’attaquant mexicain de Al-Qadisiyah, Julian Kenonis, star de la Ligue saoudienne Roshen, a franchi le cap du million de dollars de valeur marchande grâce au premier but de la Coupe du monde 2026, inscrit hier jeudi au stade Aztèque de Mexico.

Quintonis a ouvert le score lors de la victoire 2-0 du Mexique face à l’Afrique du Sud, jeudi dernier au stade Azteca de Mexico, pour la première journée de la phase de groupes.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, l’avant-centre a gagné environ 200 000 abonnés supplémentaires sur son compte Instagram personnel dans les douze heures suivant son but historique en Coupe du monde.

Son total d’abonnés est ainsi passé de 900 000 à environ 1,1 million, lui ouvrant les portes du club très fermé des joueurs ayant franchi le cap du million.

Rappelons que Kenonis a été la star incontestée de la dernière saison de la Roshen League. Il a remporté le titre de meilleur joueur, décerné par les fans, ainsi que le Soulier d’or de meilleur buteur avec 33 buts, devançant d’une unité l’Anglais Ivan Toney, attaquant d’Al-Ahly.