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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Grâce à ses précieux conseils, la mère de Bellingham pourrait bien avoir sauvé l’Angleterre juste avant son match décisif contre l’Argentine

Angleterre vs Argentine
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J. Bellingham
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É.-U.
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La star du Real Madrid continue de briller au Mondial 2026

Jude Bellingham, la star de l’équipe d’Angleterre, a expliqué comment sa mère l’avait aidé à éviter un carton jaune contre la Norvège, qui aurait entraîné sa suspension pour la demi-finale de la Coupe du monde 2026, mercredi prochain face à l’Argentine.

Le joueur de 23 ans a encore une fois tiré son équipe d’affaire lors de la victoire 2-1 contre la Norvège dimanche matin, en inscrivant les deux buts décisifs et en portant son total à 6 réalisations dans cette édition de la Coupe du monde.

Bellingham est l’un des fers de lance de l’Angleterre dans cette Coupe du monde 2026. Outre son doublé face à la Norvège, il avait déjà mené les siens à la victoire 3-2 en huitièmes de finale contre le Mexique, inscrivant deux autres buts décisifs.

Il avait déjà marqué deux fois en phase de groupes, contre la Croatie puis le Panama.

Entré en jeu à un seul avertissement de la suspension, il avait écopé d’un premier carton jaune en première période du match face à la République démocratique du Congo, lors des seizièmes de finale disputés il y a deux semaines.

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Mais la star du Real Madrid a su garder son sang-froid à Miami et a évité tout avertissement, se maintenant ainsi qualifié pour défier l’Argentine en demi-finale.

Après la rencontre, il a expliqué que sa mère avait contribué à cette maîtrise.

« Ma mère m’a répété toute la semaine de surveiller mon langage, mes tacles, mon expression faciale et mes émotions », a-t-il confié en zone mixte. 

Selon le Daily Mail, il a ajouté : « Elle ne cessait de me répéter toute la semaine de faire attention au carton jaune. »

Il a ensuite salué la prestation de l’arbitre : « Honnêtement, quand on joue comme il faut, qu’on trouve le bon équilibre et qu’il y a un arbitre prêt à écouter, ça devient beaucoup plus facile. » 

Il a conclu : « Au final, ce n’était qu’un match de football très disputé, et heureusement, j’ai réussi à m’en sortir. »

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