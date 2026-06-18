Grâce à ses buts décisifs, la Suisse est virtuellement qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

La Suisse a enfin lancé sa Coupe du monde en battant la Bosnie-Herzégovine 4-1 à Los Angeles. Johan Manzambi (auteur d’un doublé), Rubén Vargas et Granit Xhaka ont inscrit les buts helvétiques, tandis qu’Ermin Mahmic a temporairement réduit l’écart pour les Bosniens. Ces derniers ont terminé la rencontre à dix suite à l’exclusion de Tarik Muharemovic.

Les deux formations avaient précédemment partagé les points (1-1) : la Suisse face au Qatar, et la Bosnie-Herzégovine contre le Canada. Contrairement à ce dernier match, Esmir Bajraktarevic (PSV) est resté sur le banc, tandis qu’Edin Dzeko, 40 ans, était aligné d’entrée.

Au cours d’une première période globalement terne, la Suisse a néanmoins dominé la majeure partie du temps. Dan Ndoye s’est montré dangereux à deux reprises, avec un tir dans le filet latéral et une tentative qui est allée droit sur le gardien Nikola Vasilj. Plus tard, Remo Freuler a tenté sa chance de loin, mais le ballon est passé juste à côté.

Au fil des minutes, les Bosniens ont toutefois commencé à se montrer un peu plus menaçants sans pour autant créer de véritables occasions.

En seconde période, les occasions se font longtemps attendre. Dan Ndoye réveille les débats d’une retourné acrobatique que Vasilj repousse avec autorité, tandis que Gregor Kobel répond en détournant un essai d’Amar Dedic.

Dans l’espoir de changer la donne, le sélectionneur suisse Murat Yakin a lancé Manzambi et Vargas à vingt minutes de la fin. Et ce sont précisément ces deux joueurs qui ont inscrit trois buts : Manzambi a repris de volée un ballon repoussé (1-0) et a poussé au fond des filets un centre à ras de terre de Vargas (3-0), tandis que ce dernier a lui-même inscrit le 2-0 dans le coin opposé.

Entre ces deux réalisations, Muharemovic a reçu un carton rouge direct pour avoir fauché Breel Embolo en position d’attaquant isolé. Mahmic a réduit le score d’une belle frappe sur un ballon repoussé (3-1), mais après une faute d’Amar Memic sur Djibril Sow, Xhaka a transformé le penalty du 4-1.

Grâce à ce succès, la Suisse prend la tête du groupe B avec quatre points, tandis que la Bosnie-Herzégovine occupe la dernière place avec un seul point. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Canada et le Qatar s’affronteront.