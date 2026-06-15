Grâce à sa puissance financière et à l’influence de Mourinho, le Real Madrid contrecarre les plans de son rival historique

Selon un article publié ce lundi, la puissance financière du Real Madrid a anéanti les espoirs de son voisin, l’Atlético de Madrid, pour le prochain mercato estival.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, les Colchoneros avaient coché les noms de Bernardo Silva et Marc Cucurella pour renforcer leur effectif en vue de l’exercice 2026/27.

Les négociations étaient avancées pour les deux joueurs. L’optimisme régnait concernant le recrutement de Silva, tandis que les discussions se poursuivaient pour Cocorela. Cependant, l’irruption du Real Madrid, disposant de moyens financiers supérieurs, a poussé l’Atlético à renoncer à ces deux cibles.

L’international portugais semblait destiné à remplacer Antoine Griezmann, partant pour les États-Unis. Le milieu portugais privilégiait un club où il se sentirait indispensable, déclarant après un match amical avec la sélection : « Là où je suis vraiment désiré », une pique à peine voilée à l’adresse du Barça, alors en train de se retirer de la course.

Toutefois, après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real et l’annonce officielle de l’arrivée de José Mourinho sur le banc, le club merengue a rapidement bouclé l’opération.

Les Merengue ont accepté de verser une prime spéciale au joueur et à son agent, Jorge Mendes, tout en lui proposant un salaire nettement supérieur à celui quasi acté avec l’Atlético.

Concernant Cucurella, l’Atlético l’avait ciblé comme priorité pour renforcer le poste d’arrière gauche.

Les discussions avec le joueur progressent bien : il veut revenir en Espagne. Cependant, l’Atlético ne peut pas s’aligner sur les 50 millions d’euros réclamés par Chelsea.

L’intervention de Mourinho s’est alors révélée décisive : il a non seulement exigé son recrutement, mais aussi échangé personnellement avec lui.

Au final, le Real Madrid déboursera près de 60 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international espagnol et lui offrira un salaire supérieur à celui proposé par l’Atlético.

Et ce, alors que l’effectif compte déjà trois joueurs pour le poste d’arrière gauche : Álvaro Odriozola, recruté 50 millions d’euros l’été dernier, Mendy et Fran García.

Malgré ses efforts pour recruter des joueurs expérimentés, l’Atlético doit donc céder face à la puissance financière du Real. Les Colchoneros, dont le plan A est désormais compromis, vont devoir activer leur plan B.