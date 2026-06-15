Selon un article publié ce lundi, la puissance financière du Real Madrid a anéanti les espoirs de son voisin, l’Atlético de Madrid, pour le prochain mercato estival.

Selon le quotidien Mundo Deportivo, les Colchoneros avaient coché les noms de Bernardo Silva et Marc Cucurella pour renforcer leur effectif en vue de l’exercice 2026/27.

Des discussions avancées étaient en cours pour les deux joueurs. Le club colchonero était très confiant concernant le recrutement de Silva, tandis que les pourparlers se poursuivaient pour Cocorela. Cependant, l’irruption du Real Madrid, disposant de moyens financiers supérieurs, a poussé l’Atlético à renoncer à ces deux cibles.

L’international portugais semblait destiné à remplacer Antoine Griezmann, partant pour les États-Unis. Le milieu portugais privilégiait un club où il se sentirait indispensable, déclarant après un match amical avec la sélection : « Là où je suis vraiment désiré », une pique à peine voilée à l’adresse du Barça, déjà en train de se retirer de la course.

Toutefois, après la réélection de Florentino Pérez à la présidence du Real et l’annonce officielle de l’arrivée de José Mourinho sur le banc, le club merengue a rapidement bouclé l’opération.

Les Merengue ont accepté de verser une prime spéciale au joueur et à son agent, Jorge Mendes, tout en lui proposant un salaire nettement plus élevé que celui pratiquement conclu avec l’Atlético.

Concernant Cucurella, l’Atlético l’avait identifié comme priorité pour le poste d’arrière gauche.

Les discussions avancent bien, car le joueur souhaite revenir en Espagne, mais les Colchoneros ne peuvent pas s’aligner sur les 50 millions d’euros réclamés par Chelsea.

Mourinho a alors joué un rôle décisif : il a exigé son recrutement et l’a convaincu personnellement.

Au final, le Real Madrid déboursera près de 60 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international espagnol et lui offrira un salaire supérieur à celui proposé par l’Atlético.

Et ce, bien qu'il y ait déjà trois joueurs dans l'équipe pour occuper le poste d'arrière gauche : Álvaro Carreras (recruté 50 millions d'euros l'été dernier), Mendy et Fran García.

Malgré ses efforts pour recruter des joueurs expérimentés, l’Atlético doit donc renoncer et activer son plan B, tandis que le Real, grâce à sa puissance financière, renforce encore son effectif.