Selon The Athletic, Liverpool aurait jeté son dévolu sur Yan Diomande. L’ailier de 19 ans du RB Leipzig figure parmi les principales cibles de transfert du club d’Arne Slot, qui souhaite renforcer son attaque cet été en prévision du départ imminent de Mohamed Salah.

Liverpool, qui se serait déjà positionné en pole position pour recruter l’international ivoirien, devra toutefois repousser la concurrence, notamment celle du Paris Saint-Germain, également intéressé.

Le club de Bundesliga, qui a déjà validé son billet pour la prochaine Ligue des champions, préférerait conserver l’international ivoirien une saison supplémentaire. Un départ n’est toutefois pas exclu.

En cas d’offre jugée satisfaisante, le club allemand se dit prêt à négocier. Il espère tirer plus de 100 millions d’euros pour un joueur sous contrat jusqu’en 2030.

Avant d’entamer des discussions avec Leipzig, Liverpool devra s’assurer qu’un accord salarial avec l’international ivoirien est envisageable. Si les deux parties se rapprochent, des négociations entre les clubs s’ensuivront. La situation sportive des Reds comptera : une qualification pour la prochaine Ligue des champions constituerait un atout majeur dans les pourparlers.

En pleine éclosion cette saison, l’international ivoirien a déjà marqué treize buts et délivré dix passes décisives en 36 matchs officiels, s’imposant comme l’un des jeunes attaquants les plus brillants de Bundesliga.

L'international ivoirien rejoindra Leipzig en provenance de Leganés lors de l'été 2025. En début de mois, il a commenté l'intérêt grandissant des cadors européens à son égard : « Quand on vous dit que vous pourriez rejoindre Chelsea ou le Real Madrid pour faire ce métier, cela vous rend bien sûr heureux et vous donne une motivation supplémentaire pour être encore plus performant », a déclaré Diomande.