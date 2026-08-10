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Salah TrabzonsporGetty Images

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Grâce à la médiation de Salah : les détails de l'offre de Trabzonspor pour s'attacher les services de la star d'Al-Hilal saoudien

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Un transfert de retrouvailles

Trabzonspor intensifie ses démarches ces dernières heures pour boucler l'un des transferts phares du mercato. L'attaquant uruguayen Darwin Nunez est désormais tout proche de porter le maillot du club turc, en provenance d'Al-Hilal, dans le cadre d'un prêt qui domine l'actualité du football.

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Selon le site turc « 61saat », les négociations sont menées directement par la direction du club, présidée par Ertugrul Dogan et son vice-président Ibrahim Sahinkaya, qui ont intensifié leurs contacts avec la direction d'Al-Hilal ces derniers jours. Les indices laissent penser que les discussions avancent de manière très positive vers un accord final, les échanges portant actuellement sur le montage financier de l'opération, après que Trabzonspor a proposé un plan de paiement de 8 millions d'euros pour le prêt du joueur.

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Il semble qu'un facteur inattendu joue un rôle décisif dans le rapprochement des positions : Mohamed Salah. En effet, la possibilité de réunir Nunez avec son ancien coéquipier de Liverpool, aux côtés duquel il a longtemps évolué, a fortement contribué à ce que l'attaquant uruguayen adopte une position positive à l'égard de l'offre turque.

Des rapports de presse étrangers confirment que le transfert de Nunez à Trabzonspor n'est désormais qu'une question de temps, et que le club turc, qui a scellé son accord de principe avec le joueur, travaille désormais à régler les derniers points en suspens avec la partie saoudienne, avec des prévisions d'un dénouement définitif du dossier au cours de la semaine, que ce soit par une acceptation ou un refus.

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Cette démarche intervient après une saison en dents de scie de l'attaquant de 26 ans avec Al-Hilal. Il a disputé 24 matches toutes compétitions confondues — le championnat saoudien de première division, la Ligue des champions d'Asie Élite et la Coupe du Roi — au cours desquels il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives. Il a toutefois manqué les terrains pendant 15 semaines à compter de la 21e journée du championnat, en raison des règlements sur l'enregistrement des joueurs étrangers qui l'ont empêché de jouer.

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