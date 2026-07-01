Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Grâce à Harry Kane, l'équipe d'Angleterre a conjuré une malédiction qui durait depuis 60 ans en Coupe du monde

Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
H. Kane
Angleterre
Congo-Kinshasa
É.-U.

Les « Trois Lions » se sont illustrés lors de la Coupe du monde.

L'équipe d'Angleterre a mis fin à une malédiction vieille de 60 ans en Coupe du monde face à la République démocratique du Congo, grâce à son brillant attaquant Harry Kane.

Harry Kane a inscrit un doublé, offrant à l’Angleterre une victoire 2-1 face à la République démocratique du Congo, ce mercredi au stade d’Atlanta, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Congolais n’ont attendu que sept minutes pour ouvrir le score, mais l’attaquant du Bayern Munich a renversé la vapeur en inscrivant un doublé avant le coup de sifflet final.

Selon la BBC, l’Angleterre n’avait plus gagné en Coupe du monde après avoir concédé l’ouverture du score depuis soixante ans.

La dernière fois que les « Three Lions » avaient renversé la vapeur pour s’imposer en Coupe du monde remontait à la finale de l’édition 1966, organisée en Angleterre et conclue sur le score de 4-2.

Depuis, les Three Lions avaient été menés au score à treize reprises sans jamais renverser la vapeur, jusqu’à ce succès face aux Léopards.

Publicité