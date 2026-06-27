L'Espagne s'est qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde. L'équipe entraînée par Luis de la Fuente s'est imposée 1-0 face à l'Uruguay, désormais éliminé, grâce à un but d'Álex Baena. Ce but est survenu à la suite d'une erreur du gardien Fernando Muslera, qui a été remplacé à sa propre demande. Premiers de leur groupe, les Espagnols défieront au prochain tour le deuxième de la poule J, soit l’Autriche, soit l’Algérie.

L’Uruguay, qui devait absolument l’emporter, a bien entamé la rencontre à Guadalajara, mettant sous pression une arrière-garde espagnole et un Unai Simón parfois hésitants sur plusieurs situations chaudes.

Les occasions se sont ensuite raréfiées. Dominateurs du ballon, les Espagnols ont peiné à percer le bloc sud-américain. Rodrigo Bentancur a bien tenté une frappe lointaine, mais le ballon a frôlé la lucarne.

À cinq minutes de la mi-temps, l’Espagne a frappé. Marcos Llorente a lancé Baena, qui s’est démarqué avant d’enrouler une frappe peu convaincante. Mais Muslera, déjà en difficulté, a commis une erreur grossière en laissant le ballon lui filer entre les mains : 0-1.

Les Ibériques ont ainsi profité de la blessure de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de Manchester United, retombé violemment sur son genou gauche moins d’une minute auparavant, semble avoir subi une grave lésion ligamentaire.

Avec l’ancien joueur de l’AZ Sergio Rochet, qui remplaçait Muslera, l’Uruguay s’est lancé à la recherche de l’égalisation. Dix minutes après la reprise, Bielsa a, de manière surprenante, remplacé Valverde. Le capitaine de l’Uruguay et du Real Madrid était visiblement mécontent de cette décision.

Malgré cet événement marquant, les occasions ont continué de se faire rares. En fin de match, l’Uruguay est passé tout près de l’égalisation grâce à des tirs de De la Cruz et Mathías Olivera, sans succès.

En fin de match, l’Espagne a encore frappé la barre transversale, et dans le temps additionnel, l’Uruguay a réclamé un penalty suite à une faute présumée sur Federico Viñas, sans succès.

Dans le temps additionnel, la frustration uruguayenne a débouché sur plusieurs tacles dangereux : De la Cruz a écopé d’un carton jaune, tandis qu’Agustín Canobbio a été expulsé directement.