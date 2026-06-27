L'Espagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Grâce à un but d'Álex Baena, l'équipe de Luis de la Fuente a battu l'Uruguay 1-0, éliminant au passage son adversaire. Le gardien uruguayen Fernando Muslera a commis une erreur grossière sur l'unique réalisation de la rencontre et a été remplacé peu après, visiblement affecté.

L’Uruguay, qui devait absolument l’emporter, a pourtant bien entamé la rencontre à Guadalajara, où la défense espagnole et le gardien Unai Simón ont traversé quelques moments chauds.

Les occasions se sont ensuite raréfiées. Les Espagnols ont dominé la possession mais ont peiné à percer le bloc défensif sud-américain. Rodrigo Bentancur a bien tenté une frappe lointaine, mais le ballon a frôlé la lucarne.

À cinq minutes de la mi-temps, l’Espagne a frappé. Marcos Llorente a servi Baena, qui s’est démarqué et a frappé sans conviction. Mais Muslera a commis une erreur grossière en laissant le ballon lui filer entre les mains : 0-1.

Les Ibériques ont ainsi profité de la blessure de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de Manchester United, retombé violemment sur son genou gauche moins d’une minute auparavant, semble avoir subi une grave lésion ligamentaire.

À la mi-temps, Bielsa laisse Muslera (137 sélections) au vestiaire. Dix minutes après la reprise, le joueur vedette Valverde est également remplacé ; le capitaine de l’Uruguay et du Real Madrid affiche clairement son mécontentement.

Malgré tout, les occasions demeuraient rares. En fin de match, l’Uruguay a frôlé l’égalisation par De la Cruz puis Mathías Olivera, sans succès.

En fin de match, l’Espagne a encore frappé la barre transversale, et dans le temps additionnel, l’Uruguay a réclamé un penalty suite à une faute présumée sur Federico Viñas. L’arbitre a laissé l’action se poursuivre, et le score est resté de 1-0.