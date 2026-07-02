Grâce à des buts de Balogun et Tillman, les États-Unis se qualifient aisément pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde et affronteront la Belgique

Grâce à une victoire méritée face à la Bosnie-Herzégovine, les États-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les buts de Folarin Balogun et Malik Tillman ont fait la différence face à la Bosnie, qui a joué à dix pendant la dernière demi-heure après le carton rouge reçu par Balogun : 2-0. L’équipe des États-Unis affrontera la Belgique en huitièmes de finale le 7 juillet à 02h00 (heure locale) à Seattle.

La Bosnie a bien démarré au Levi’s Stadium de Santa Clara, où les (anciens) joueurs du PSV Sergiño Dest et Tillman ont été titularisés, tandis que Ricardo Pepi était sur le banc derrière l’attaquant titulaire Balogun.

Kerim Alajbegovic a rapidement mis à l’épreuve le gardien américain Matt Freese d’une tête, ce qui a redonné confiance à la Bosnie. Ce n’est qu’après la pause que les États-Unis ont réussi à se débarrasser quelque peu de la pression.

Balogun, en particulier, s’est montré par moments insaisissable pour la défense bosniaque. L’attaquant de l’AS Monaco a failli obtenir un penalty après une feinte astucieuse dans la surface de réparation et a trouvé le chemin des filets peu après, mais il était en position de hors-jeu.

Juste avant la mi-temps, la récompense est tombée pour les Américains, qui dominaient les débats. Suite à une passe en profondeur de Tillman, le ballon a rebondi sur le malheureux Tarik Muharemovic avant d’atterrir aux pieds de Balogun, qui a trompé le gardien Nikola Vasilj à bout portant : 1-0.

Juste avant la mi-temps, l’insaisissable Balogun a failli doubler la mise : lancé en profondeur par Dest, il a centré au premier poteau, mais sa frappe a heurté la barre après une parade de Vasilj. Les États-Unis regagnent les vestiaires avec un avantage minimal (1-0).

Après un début de seconde période sans grand relief, le malchanceux Balogun a changé la donne : l’attaquant a posé son pied droit sur le talon de Muharemovic, qui a hurlé de douleur. L’arbitre Raphael Claus, après consultation de la VAR, a brandi un carton rouge.

D’un coup, la Bosnie a pris le contrôle du ballon, sans toutefois se montrer dangereuse. Pire : les Américains, réduits à dix, ont failli doubler la mise par Christian Pulisic, mais l’arbitre a signalé un hors-jeu.

À dix minutes de la fin, la décision est tombée : Tillman a parfaitement lobé le mur sur coup franc, à une vingtaine de mètres, et le ballon a fini dans le petit filet malgré la déviation de Vasilj, peu convaincant.

Les États-Unis ont ensuite géré leur avantage sans trembler et se qualifieront pour les huitièmes de finale face à la Belgique. Privé de Balogun, suspendu, Mauricio Pochettino pourrait alors aligner l’attaquant du PSV, Pepi, d’entrée de jeu.