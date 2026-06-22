L’équipe nationale d’Égypte a confirmé sa bonne forme en s’imposant 3-1 face à la Nouvelle-Zélande lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Ce succès lui a permis de grimper de trois places au classement mondial de la FIFA.

Grâce à ce succès, les Pharaons ont engrangé 12,70 points, portant leur total à 1 583,37 points et leur permettant de grimper de trois places pour atteindre le 26e rang mondial.

Ce bond fait suite à la toute première victoire de l’histoire des Pharaons en Coupe du monde, un succès qui renforce leurs chances d’atteindre les phases à élimination directe.

De leur côté, les Néo-Zélandais cèdent 12,70 points et glissent à la 84e place, malgré un léger bond d’un rang.

Au compteur du tournoi, les Pharaons totalisent désormais 4 points et prennent seuls la tête du groupe 7 à la veille de la dernière journée de la phase de groupes, se rapprochant ainsi d’une qualification pour les seizièmes de finale.

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