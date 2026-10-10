L'Atlético Madrid a décroché une victoire sur le fil face à son hôte le Deportivo Alavés, sur le score de 2-1 ce samedi soir, lors de la huitième journée de Liga.

Les Colchoneros ont beaucoup souffert malgré la supériorité numérique, l'Alavés ayant évolué à 10 depuis la 61e minute après l'expulsion d'Ángel Pérez.

L'Atlético Madrid porte ainsi son total à 19 points et occupe la deuxième place, tandis que l'Alavés reste bloqué à 11 points, au sixième rang.

Le journal Sport est revenu sur les temps forts de la rencontre : l'Atlético a d'emblée imposé sa domination sur le match et a réussi à ouvrir le score à la 33e minute, au terme d'une magnifique combinaison technique entre Grimaldo et Lookman aux abords de la surface de réparation.

Le joueur nigérian a échangé le ballon avec son coéquipier dans un une-deux, après que l'international espagnol a transmis le ballon du talon de façon splendide, avant de placer la balle entre les jambes de Sivera, le gardien de l'Alavés, inscrivant le but de l'avantage.

Mais alors que la première période semblait devoir s'achever sur l'avance de l'Atlético Madrid, Le Normand a perdu son sang-froid sur un corner, après avoir entouré Toni Martínez de ses bras, et l'arbitre Quintero González n'a pas hésité à accorder un penalty.

La vidéo a confirmé la décision de l'homme en noir, et c'est Lucas Boyé qui s'est chargé de transformer le penalty, offrant à l'Alavés le but de l'égalisation.

Au coup d'envoi de la seconde période, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a lancé le duo Julián Álvarez et Baena.

Álvarez a provoqué l'expulsion d'Ángel Pérez, après que le joueur de l'Alavés est intervenu très violemment sur sa cheville, et à partir de ce moment-là, les choses sont devenues beaucoup plus faciles pour l'Atlético Madrid.

Pour autant, le but de la victoire n'est intervenu qu'à la 86e minute de la rencontre, après un éclair de génie technique de Baena : il a adressé un centre parfaitement ajusté de l'extérieur du pied, repris de la tête par Cuti Romero qui l'a logé dans les filets au second poteau.



