Gourvennec après Chelsea-Lille (2-0) : "On aura des possibilités chez nous"

Lille est tombé sur un os. Mardi soir, à Londres, le LOSC s'est logiquement incliné sur la pelouse de Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions (2-0). L'addition aurait même pu être plus salée pour les hommes de Jocelyn Gourvennec, dépassés par la qualité des tenants du titre anglais. Mais ce score permet de conserver une chance au match retour.

Gourvennec trouve le score sévère

Si Chelsea a maîtrisé son sujet face à Lille, Jocelyn Gourvennec a jugé le match de son équipe particulièrement cohérent. Le technicien français a même estimé que les Dogues ont parfois fait jeu égal avec les Blues, jugeant donc le score final relativement sévère. "On est évidemment déçus de perdre par deux buts d'écart. On prend des buts évitables. On n'est pas battus sur des gestes de classe, mais sur un corner et un contre magnifiquement joué. Je trouve ça sévère compte tenu de ce qu'on a produit", a-t-il analysé en conférence de presse.

"Chelsea est une équipe qui met toujours la main sur les rencontres avec une grosse possession. Ce soir, on a quasiment rivalisé dans ce registre. Cela veut dire qu'on a été présents. Ils ont eu plus d'adresse et d'efficacité. On touche autant de ballons. On fait très peu d'erreurs mais le peu qu'on a fait, ça leur a fait deux buts pour eux", a-t-il aussi regretté.

Un match retour pour renverser les Blues

L'article continue ci-dessous

Désormais, cap sur le match retour, à Lille. Et l'entraîneur a été on ne peut plus clair, les tricolores vont préparer ce match le couteau entre les dents. "Chelsea sera toujours une grosse équipe. Mais dans le foot, plein de choses se passent parfois. L'objectif est de faire un match costaud, solide, en donnant peu de choses. Ce sera difficile mais devant notre public, dans un stade plein, trois semaines plus tard, on ne sait pas. Même s'il y a 0-2, on n'a pas à rougir de cette défaite, à baisser la tête. On aura des possibilités chez nous".

"On peut faire comme eux : marquer en premier sur corner. On en a eu un avant eux. Il faut croire en nos chances même si l'adversaire est de très grande qualité. On va bien se préparer", a-t-il promis. Renverser les Blues, une tâche qui s'annonce compliquée...!