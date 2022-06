Goretzka appelle à une résolution pacifique du conflit entre le Bayern et Lewandowski

Le milieu de terrain allemand espère que les deux parties pourront trouver une solution au feuilleton Lewandowski.

Leon Goretzka a exhorté le Bayern Munich et Robert Lewandowski à trouver une solution pacifique à leur conflit de transfert. Robert Lewandowski a déclaré que son temps avec le champion d'Allemagne en titre était terminé et qu'il voulait quitter le club cet été. Mais le président du Bayern, Herbert Hainer, a insisté sur le fait que le club ne le laisserait pas partir et qu'il respecterait son contrat, qui court jusqu'en 2023.

Goretzka, le pacificateur

L'international allemand Goretzka affirme que les deux parties doivent rester calmes face à la situation et ne pas céder à leurs émotions. L'international allemand a déclaré aux journalistes présents en conférence de presse lors du rassemblement de l'Allemagne : "Je pense que dans l'ensemble, c'est une incroyable histoire de réussite, tant pour le FC Bayern que pour Lewy".

Lewandowski : "Mon histoire avec le Bayern Munich est terminée"

"Et juste pour rendre hommage à cette histoire, je serais heureux si les deux parties évacuaient l'émotion et essayaient de trouver une bonne solution pour toutes les personnes impliquées", a indiqué l'international allemand. Le FC Barcelone est actuellement le favori pour signer le joueur de 33 ans, l'entraîneur Xavi ayant confirmé récemment que des négociations avaient eu lieu avec son agent.

Le Barça grand favori, Chelsea en embuscade

L'entraîneur du Barça a admis qu'un transfert de Robert Lewandowski en Catalogne sera difficile à réaliser, une affirmation qui a été soutenue par le président de La Liga, Javier Tebas, qui a déclaré que les Blaugrana ne peuvent pas se permettre de le signer en raison de leurs difficultés financières et notamment concernant leur masse salariale contrôlée.

Le Barça pourrait toutefois avoir de la concurrence, puisque GOAL rapporte que Chelsea suit sa situation et pourrait faire une offre, tandis que le manager polonais Czeslaw Michniewicz a déclaré cette semaine qu'il souhaitait que l'attaquant rejoigne Liverpool. L'avenir de Robert Lewandowski est totalement ouvert, mais ce dernier n'a pas la main.

En effet, le Bayern Munich aura quoi qu'il arrive le dernier mot et malgré le souhait de l'international polonais, si le champion d'Allemagne en titre décide purement et simplement de le bloquer, ce dernier ne pourra rien faire pour empêcher cela et devra disputer une dernière saison en Bavière.