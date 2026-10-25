Anthony Gordon, attaquant du Barça, estime que le Clasico face au Real Madrid, ce dimanche au stade Spotify Camp Nou lors de la dixième journée de Liga, sera très disputé, soulignant la difficulté de désigner un favori dans un match de cette ampleur.

Interrogé sur le fait de savoir si les joueurs du Barça se sentent favoris pour remporter le Clasico, l'international anglais a déclaré au réseau « ESPN » : « Je pense que parler de favoris perd tout son sens dans ce genre de matchs. La rencontre peut tourner dans n'importe quel sens, car il y a beaucoup de tension et de rivalité, et le niveau technique est extrêmement élevé. »

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Gordon a ajouté : « Dans un match de cette ampleur, n'importe quel joueur peut faire basculer le résultat en un instant. Donc je ne pense pas que nous soyons les favoris, je vois la rencontre comme très équilibrée, et comme je l'ai dit, je suis très enthousiaste à l'idée de disputer ce match. »

Au sujet de ses pronostics pour le Clasico, il a déclaré : « Je pense que ce sera un match très disputé. Le Real Madrid est toujours une grande équipe, qui a dépensé beaucoup d'argent cet été, qui a réalisé de bonnes recrues et ajouté de nouveaux joueurs à son effectif. »

Il a poursuivi : « Ils possèdent un effectif très solide, et ils ont également bien entamé la saison. Je m'attends donc à une rencontre difficile et très disputée, les matchs entre le Real Madrid et le Barça sont toujours intenses et pleins de rivalité, c'est pourquoi je suis très impatient de la disputer. »

Quant à la note qu'il attribue à son adaptation au Barça jusqu'à présent, l'ancienne star de Newcastle United a déclaré : « Si je devais choisir un chiffre, je me donnerais 7,5 sur 10... Mon début a été bon, mais je suis encore capable de donner bien plus que ce que j'ai montré jusqu'ici. »

Il a ajouté : « Par exemple, lors du match face au Paris Saint-Germain, je pense que j'aurais pu donner davantage. Ce sont ces matchs dans lesquels je dois montrer mon niveau en permanence, car si je veux devenir le joueur que j'aspire à être, je dois maintenir le plus haut niveau dans ce genre de grandes rencontres. Il me reste donc encore beaucoup de travail, oui, c'était un bon début, mais le chemin est encore long pour atteindre le niveau que je veux atteindre. »



