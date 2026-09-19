Gordon : il n'y a pas de place pour les idiots au Barça, et j'ai été surpris par la mentalité de Yamal

L'Anglais Anthony Gordon, la star du Barça, a déclaré avoir été très surpris par son coéquipier espagnol Lamine Yamal, en raison de sa mentalité.

Gordon a ajouté, lors de son entretien avec le journal El País : « Je m'attendais à ce que Yamal soit un bon joueur et un joueur talentueux, mais je ne m'attendais pas à cette mentalité. D'habitude, un jeune joueur qui possède tout ce talent se relâche sur le plan défensif, mais lui presse autant que moi, et il ne manque jamais la salle de musculation. »

Il a poursuivi : « Et Rodri ? Je le connaissais déjà pour l'avoir affronté, c'est un monstre. Quand il est sur le terrain, si nous perdons le ballon et que l'adversaire lance une attaque, il est toujours présent. Et en attaque, le jeu devient plus lent avec lui, ce qui nous donne, à nous, le temps et l'espace pour attaquer. C'est la combinaison parfaite. »

Il a souligné : « Comment les réseaux sociaux ont-ils changé la vie des joueurs ? Ils pensent désormais beaucoup à l'opinion des autres. Un joueur est encensé de manière exagérée s'il marque un but ou délivre une passe décisive, même s'il a livré un mauvais match. Moi, je préfère bien jouer et ne pas marquer ; pour moi, c'est ça le vrai football. »

Il a insisté : « Réfléchir avant de marquer ? Le problème avec mon style, c'est que, comme je presse l'adversaire, les gens se concentrent beaucoup sur cet aspect, et je pense que la vraie qualité de mon niveau surprend peut-être beaucoup de monde lorsqu'on me voit de près. Cela m'est arrivé à Newcastle. Eddie Howe m'a recruté depuis Everton pour que je coure et que je presse. Puis, une fois arrivé là-bas, c'était comme s'ils disaient : ah, en réalité tu es un bon joueur. »

Il a ajouté : « J'ai le sentiment que mon intelligence en tant que footballeur est celle de mes qualités qui est la moins reconnue à sa juste valeur. Et je pense que c'est l'une des raisons qui me permettent de jouer à Barcelone. Parce que si tu n'es pas intelligent dans cette équipe, tu es perdu. Tu dois prendre de bonnes décisions en permanence, sinon tu donnes une mauvaise image. L'intelligence, c'est prendre la bonne décision plus souvent que l'inverse. Je devrais peut-être davantage tirer au but ou être un peu moins généreux, mais ce n'est pas dans ma nature. Prendre la bonne décision me procure de la satisfaction. »

Il a conclu : « Flick m'a dit qu'il voulait que je vienne, et que je correspondais à son style et aux choses qu'il aime. Quand tu lui parles, tu te rends compte qu'il a une belle personnalité. Il est calme et c'est quelqu'un de bien. Il parle clairement, et ça me plaît ; je préfère la franchise, même si elle est dure, et par-dessus tout, ils avaient la meilleure équipe, c'est pourquoi je voulais faire partie de ce projet. »

Il a conclu : « On parle beaucoup de Mbappé ou de Lamine, mais as-tu le sentiment qu'en Espagne les gens oublient Harry Kane ? Cela arrive partout. En Angleterre, seule la Premier League compte, et en Allemagne on ne parle de Kane qu'à cause du Bayern Munich. Ici, on parle de Lamine et de Mbappé parce qu'ils sont les meilleurs. C'est normal, on ne voit que ce qu'on a devant soi. »

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