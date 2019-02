Gordon Banks, portier mythique de l'Angleterre et vainqueur du mondial 1966, est décédé

"J'ai marqué un but mais Banks l'a arrêté", cette phrase mythique de Pelé est rentrée dans la légende du football. Pour son arrêt effectué lors de la Coupe du monde 1970 contre le Brésilien, Gordon Banks avait hérité pour la postérité de ce fameux "arrêt du siècle".

Vainqueur quatre ans plus tôt du mondial 1966, le natif de Sheffield avait été un acteur majeur du football anglais lors de cette décennie. Avec 73 sélections, il était un véritable cadre des Three Lions aux côtés des frères Charlton, de Bobby Moore ou encore de Geoffrey Hurst. Il avait été élu gardien de l'année à cinq reprises (1966, 1967, 1968, 1969, 1970 et 1971)

Ce mardi, Stoke City, le club dont il était le président, a annoncé son décès à l'âge de 81 ans. Depuis 2015, il souffrait d'un cancer.

From the family of Gordon Banks



It is with great sadness that we announce that Gordon passed away peacefully overnight.



We are devastated to lose him but we have so many happy memories and could not have been more proud of him. pic.twitter.com/mg5GIgSoBb