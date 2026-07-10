L'Anglais Anthony Gordon, fraîchement arrivé à Barcelone, a affirmé entretenir d'excellentes relations avec son compatriote Marcus Rashford, avec qui il est en concurrence pour une place dans le onze de départ des « Three Lions » dirigé par Thomas Tuchel.

Gordon a révélé que Rashford avait été le premier à le féliciter après son transfert au club catalan en provenance de Newcastle United.

Les deux joueurs se préparent actuellement avec la sélection anglaise en vue du quart de finale de la Coupe du monde contre la Norvège.

L’arrivée de Gordon au Barça cet été a poussé le club catalan à ne pas lever l’option d’achat de Rashford, qui avait été prêté aux Blaugrana la saison dernière.

Dans des propos recueillis par Mundo Deportivo, Gordon a affirmé que sa relation avec Rashford restait excellente malgré sa venue au Barça.

Il a ajouté : « Rashford m’a félicité dès qu’il m’a vu. Il m’a beaucoup aidé : je cherche un logement, et il m’a donné des informations sur le club, ce qui m’est très utile car je n’y suis pas encore allé. »

Gordon considère que Rashford est « une personne mal comprise » et le décrit comme quelqu’un d’humble, « presque comme un enfant ».

Il a souligné : « Il adore le football. Il a toujours le ballon aux pieds et en fait des figures et des démonstrations. C’est un jeune homme formidable, poli, issu d’une bonne famille. »

Il conclut : « Nous sommes en concurrence pour une place dans l’équipe, c’est la nature même du football. Au plus haut niveau, il y a toujours de la concurrence, et cela me pousse généralement à donner le meilleur de moi-même ; je n’ai donc aucun problème avec cela, et je suis sûr qu’il n’en a pas non plus. »