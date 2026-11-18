Partager Suivez GOAL sur Google

Gonzalo Rodriguez revient sur ses cinq années à la Fiorentina, de 2012 à 2017.

Publicité

L’ancien défenseur argentin a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport :

« Davide Astori (son coéquipier à la Fiorentina, décédé le 4 mars 2018 à Udine des suites d’une crise cardiaque) est avec moi tous les jours. L’idée qu’il ne soit plus là me détruit, j’ai envie de pleurer rien qu’en en parlant. Il était mon partenaire en défense, je le garde et le garderai toujours avec moi. J’ai encore une photo du dernier but que j’ai marqué avec la Fiorentina : on y voit Davide venir vers moi et me prendre dans ses bras. Que de moments de vie nous avons partagés… »

« C’est Borja Valero qui s’est occupé des négociations pour mon arrivée en Italie. J’avais déjà donné mon accord pour le transfert, mais la Fiorentina ne m’aurait recruté qu’avec lui, et nous venions tous les deux de Villarreal. Il m’a appelé un soir pour me dire : "Gonzalo, fais tes valises, on va à Florence." »

« D’abord avec Montella, puis avec Paulo Sousa, nous jouions divinement bien, mais nous ne nous sommes jamais qualifiés pour la Ligue des champions. En 2013, nous étions tout près d’y parvenir, puis, lors de la dernière journée, Milan a obtenu un penalty inexistant et nous avons terminé quatrièmes. »

Publicité Publicité

À l’époque, seules les trois premières équipes du classement se qualifiaient pour la Ligue des champions. La Fiorentina a terminé avec 70 points, soit 2 de moins que le Milan d’Allegri, qui s’est imposé 2-1 après avoir été mené lors de la dernière journée de championnat à Sienne, qui avait ouvert le score par Terzi en première période.

Related Topics

Puis, en seconde période, après les expulsions pour deux cartons jaunes d’Ambrosini d’un côté et de Terlizzi de l’autre, l’arbitre Bergonzi siffle un penalty pour une faute de Felipe sur Balotelli. Ce dernier égalise à la 84e minute, avant le but de la victoire inscrit par Mexes à 3 minutes de la fin du temps réglementaire, déclenchant l’explosion de joie en tribune du dirigeant de l’AC Milan Adriano Galliani.

Gonzalo Rodriguez poursuit l’entretien en évoquant la finale de la Coupe d’Italie perdue contre Naples en 2014 : « Nous avons encaissé deux buts d’entrée, y repenser fait encore mal. Et dire que, quelques mois plus tard, j’aurais pu jouer pour eux. Mais j’ai choisi de ne pas partir. J’ai dit à Pradè que j’étais le capitaine de l’équipe et que je ne voulais pas bouger. Je ressentais un grand sens des responsabilités. »

Publicité

« À la Fiorentina, nous créions une belle ambiance avec la musique et les chansons. Je jouais de la guitare, Neto chantait, Cuadrado dansait. Les autres étaient morts de rire. Celui qui chantait le plus faux ? Je dirais Borja Valero, il ne sait vraiment pas chanter. Pepito Rossi, lui, aime le rap. Je suis plutôt rock, nous ne nous sommes jamais retrouvés sur ce point. »

« Mon départ de la Fiorentina ? Je ne veux pas polémiquer, des années ont passé et je suis quand même heureux. Je serais volontiers resté une saison de plus, mais Corvino ne l’a pas permis. Il voulait remanier l’équipe en profondeur et faire venir certains joueurs qui lui étaient fidèles. Il m’a fait partir, ainsi que Borja Valero et d’autres. Quand je suis allé lui parler, je me suis un peu heurté à une porte fermée : il avait déjà pris sa décision. »