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Gonzalo Rodriguez revient sur ses cinq années à la Fiorentina, de 2012 à 2017.

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L’ancien défenseur argentin a déclaré dans un entretien à La Gazzetta dello Sport :

« Davide Astori (son coéquipier à la Fiorentina, décédé le 4 mars 2018 à Udine des suites d’un infarctus) est avec moi tous les jours. L’idée qu’il ne soit plus là me bouleverse, j’ai envie de pleurer rien qu’en en parlant. Il jouait à mes côtés en défense, je le porte et le porterai toujours en moi. Je garde encore une photo du dernier but que j’ai marqué avec la Fiorentina : on y voit Davide venir vers moi et me prendre dans ses bras. Nous avons partagé tant de moments… »

« C’est Borja Valero qui a mené les négociations pour mon arrivée en Italie. J’avais déjà donné mon accord pour le transfert, mais la Fiorentina ne m’aurait recruté qu’avec lui, et nous venions tous les deux de Villarreal. Il m’a appelé un soir pour me dire : “Gonzalo, fais tes valises, on va à Florence.” »

« D’abord avec Montella, puis avec Paulo Sousa, on jouait divinement bien, mais on n’a jamais réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. En 2013, on en était tout près, puis, lors de la dernière journée, le Milan a obtenu un penalty inexistant et on a terminé quatrièmes. »

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À l’époque, seules les trois premières équipes du classement se qualifiaient pour la Ligue des champions. La Fiorentina a terminé avec 70 points, soit 2 de moins que le Milan d’Allegri, qui a remporté son dernier match de championnat 2-1 après avoir été mené à Sienne, passé devant grâce à Terzi en première période.

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Puis, en seconde période, après les expulsions pour deux avertissements d’Ambrosini d’un côté et de Terlizzi de l’autre, l’arbitre Bergonzi siffle un penalty pour une faute de Felipe sur Balotelli. Ce dernier égalise à la 84e minute, avant le but de la victoire de Mexes à trois minutes de la 90e, qui déclenche une explosion de joie en tribune chez le dirigeant de l’AC Milan Adriano Galliani.

Gonzalo Rodriguez poursuit l’entretien en évoquant la finale de la Coupe d’Italie perdue contre le Napoli en 2014 : « Nous avons encaissé deux buts très vite, ça fait encore mal d’y penser. Et dire que, quelques mois plus tard, j’aurais pu aller jouer pour eux. Mais j’ai choisi de ne pas partir. J’ai dit à Pradè que j’étais le capitaine de l’équipe et que je ne voulais pas bouger. Je ressentais un grand sens des responsabilités. »

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« À la Fiorentina, on créait une belle ambiance avec de la musique et des chansons. Je jouais de la guitare, Neto chantait, Cuadrado dansait. Les autres mouraient de rire. Le plus faux ? Je dirais Borja Valero, il ne sait vraiment pas chanter. Pepito Rossi, lui, aime le rap. Je suis plutôt rock, alors on n’a jamais été sur la même longueur d’onde là-dessus. »

« Mon départ de la Fiorentina ? Je ne veux pas polémiquer, des années ont passé et je suis quand même heureux. Je serais volontiers resté une saison de plus, mais Corvino ne l’a pas permis. Il voulait bouleverser l’équipe et faire venir des joueurs qui lui étaient fidèles. Il m’a écarté, ainsi que Borja Valero et d’autres. Quand je suis allé lui parler, il m’a plus ou moins fermé la porte au nez : il avait déjà pris sa décision. »