L’AC Milan a réalisé une bonne opération vendredi en Serie A. La formation entraînée par Rúben Amorim s’est imposée 2-0 face à Venise, notamment grâce au premier but de Gonçalo Ramos sous le maillot milanais. Un but contre son camp a scellé la rencontre.

Que Milan n’ait pas trouvé la faille en première période tenait presque du miracle. L’équipe à domicile s’est procuré plusieurs belles occasions, notamment par l’intermédiaire de Ramos et Strahinja Pavlovic, mais l’ancien gardien de Volendam Filip Stankovic a pris de l’ampleur au fil du match.

Venise, où l’ancien Feyenoord Ridgeciano Haps était lui aussi titulaire au coup d’envoi, ne s’est certainement pas contenté de défendre et aurait pu frapper à plusieurs reprises par l’intermédiaire d’Akor Adams. Le score est toutefois resté de 0-0 à San Siro.

Ramos, en particulier, a sans doute regagné les vestiaires avec un mauvais sentiment. L’ancien buteur du PSG s’est privé lui-même d’un but en manquant occasion après occasion.

Peu avant l’heure de jeu, juste après que Yunus Musah eut trouvé le poteau, Ramos s’est de nouveau approché de son premier but pour Milan. Le Portugais a été trouvé au second poteau, où il a tenté une tête plongeante. Sa tentative est passée de peu au-dessus de la barre.

À un peu moins de vingt minutes de la fin, Ramos a enfin été récompensé. L’attaquant a effectué un bel appel, a reçu une passe astucieuse d’Alexis Saelemaekers et a marqué du gauche : 1-0.

Milan n’a plus lâché son avantage dans le final et a même porté le score à 2-0. Ardon Jashari s’était échappé et a décoché une tentative catastrophique, mais le ballon a tout de même fini au fond de manière extrêmement heureuse pour Milan, via Stankovic et Redouane Halhal.