Gomez estime que l’Arabie saoudite possède les moyens de se qualifier, jugeant la défaite contre l’Espagne tout à fait logique

L’ancien attaquant français de Al-Hilal, Bafétimbi Gomis, a jugé « logique » la défaite de l’équipe d’Arabie saoudite contre l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026, tout en maintenant qu’elle pouvait néanmoins se qualifier pour le tour suivant.

Les coéquipiers de Salem Al-Dawsari se sont inclinés 4-0 face à l’Espagne dimanche dernier au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors de la 2e journée de la phase de groupes.

Dans des déclarations accordées au journal saoudien « Al-Riyadiah », l’ancien attaquant des Bleus a affirmé : « Quand on affronte une équipe comme l’Espagne, il faut savoir que la moindre erreur sera immédiatement sanctionnée. »

Sur le plan technique, l’Espagne a imposé son style, dominé la possession et exploité les petits espaces.

Sur le plan mental, encaisser un ou deux buts face à une telle équipe ébranle la confiance et rend difficile le maintien de la stratégie initiale.

Il a toutefois nuancé : « Mais malgré cette défaite, je pense que la sélection saoudienne est capable de rebondir ; en football, la capacité à se relever après des revers est fondamentale. »

Et de conclure : « La rencontre face au Cap-Vert sera l’occasion de montrer la personnalité de cette génération. Une qualification ou un résultat positif constituera un élan important pour l’avenir et apportera aux Verts davantage de confiance et de sérénité. »

Les coéquipiers d’Al-Shehri retrouveront le Cap-Vert samedi prochain, au stade de Houston, pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Actuellement quatrième du groupe H avec un seul point, l’Arabie saoudite est dans l’obligation de l’emporter pour espérer rejoindre le tour suivant, à une longueur seulement de l’Uruguay et du Cap-Vert.