Gözübüyük a-t-il oublié un carton rouge lors de FC Twente - PSV ? « Il ne peut pas se plaindre ici »

Ivan Perisic s’en est bien sorti dimanche après-midi lors du déplacement du PSV sur la pelouse du FC Twente (défaite 3-2), du moins selon les journalistes Rik Elfrink et Jeroen Kapteijns. Le Croate a brièvement perdu son sang-froid en seconde période et a touché Robin Pröpper au visage, mais l’arbitre Serdar Gözübüyük s’est contenté d’un carton jaune.

L’incident s’est produit à la 66e minute à De Grolsch Veste. Pröpper est allé au duel avec vigueur face à Perisic et a poussé le joueur du PSV, après quoi l’attaquant s’est immédiatement retourné et a vivement réagi.

Perisic a ensuite touché le visage de Pröpper avec la main. Gözübüyük était proche de l’action, mais a décidé de ne pas expulser le vétéran et a seulement sorti un carton jaune.

« Perisic ne pouvait pas se plaindre que cela en soit resté à un jaune », écrit Kapteijns, suiveur du PSV pour De Telegraaf, sur X. « Pröpper le provoque un peu, mais même pour un vétéran, ce n’est pas malin de réagir ainsi. »

« Il y a aussi des arbitres qui donnent rouge pour ça », ajoute le journaliste.

Elfrink a lui aussi vu que le Croate était passé tout près d’une exclusion. « Ivan Perisic joue avec le feu, mais Gözübüyük le laisse rester sur le terrain. Le Croate a tout de même perdu son sang-froid à ce moment-là et cela aurait aussi pu se terminer autrement », écrit le journaliste de l’Eindhovens Dagblad.

Elfrink s’interroge en même temps sur une autre décision de Gözübüyük. « Juste avant, Ruben van Bommel reçoit un jaune parce que l’arbitre estime apparemment que son intervention est excessive. Mouais. » L’ailier gauche du PSV a reçu ce carton pour un tacle sur Pröpper, mais il a surtout joué le ballon sur cette action.







