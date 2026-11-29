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Göztepe - Trabzonspor : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 13 30 nov. 2026 - 11:00 Gursel Aksel Stadium

Göztepe reçoit Trabzonspor au stade Gursel Aksel, à Izmir. Ce match de Süper Lig oppose le dixième du classement au deuxième.

L’équipe de Stanimir Stoilov, qui joue à domicile, a remporté quatre de ses cinq derniers matches de championnat. Göztepe s’est imposé 1-0 face à Erzurumspor lors de sa dernière rencontre.

Göztepe avait également convaincu auparavant, avec une victoire 2-1 sur le terrain de Fenerbahçe et un succès 2-0 contre Corum. Seul Istanbul Basaksehir lui a infligé une défaite, sur le score de 2-1.

Trabzonspor se déplace avec Thomas Reis comme entraîneur. L’équipe visiteuse a récemment gagné 2-1 sur le terrain du CSKA Sofia en Ligue Conférence.

En championnat, Trabzonspor avait auparavant battu Eyupspor 1-0 et Alanyaspor 2-0 à l’extérieur. En Ligue Conférence, l’équipe s’était inclinée 1-0 face à Fribourg début novembre.

La dynamique semble donc favorable à Trabzonspor, mais Göztepe lui a récemment donné du fil à retordre. En août, Göztepe avait remporté un match amical 2-1.

Voici les informations sur la chaîne TV et le streaming pour suivre la rencontre.

L’actualité de la semaine : qu’ont fait Göztepe et Trabzonspor ?

Göztepe compte quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels, avec huit buts marqués et quatre encaissés. L’équipe a récemment battu Erzurumspor 1-0, après des succès 2-1 sur le terrain de Fenerbahçe et 2-0 contre Corum. Göztepe n’a encaissé aucun but face à Corum et Erzurumspor.

Trabzonspor affiche trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec cinq buts marqués et cinq encaissés. L’équipe a récemment gagné 2-1 sur le terrain du CSKA Sofia en Ligue Conférence. Cette série comprend aussi une défaite 3-0 en match amical contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Trabzonspor n’a encaissé aucun but face à Eyupspor et Alanyaspor.

Göztepe - Trabzonspor : compositions

Göztepe - Trabzonspor : forme des équipes

Göztepe - Trabzonspor : bilan des confrontations directes

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