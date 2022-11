GOAL50 2022: Erling Haaland contre Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Erling Haaland sont deux des attaquants les plus efficaces dans le monde du football, mais qui choisirez vous pour le GOAL50 ?

Cette année, GOAL50 a besoin des lecteurs de GOAL pour donner une réponse à l’éternel débat entre les plus grands joueurs de la planète.

Kylian Mbappé et Erling Haaland font partie des joueurs en lice pour remporter le trophée GOAL50, ce duo a le potentiel pour remplacer le duo Messi-Ronaldo en tant que tête d’affiche de leur génération respective.

Mbappé a rapidement été comparé au roi Pelé lors de la dernière Coupe du Monde, pendant laquelle sa qualité de dribble, sa vitesse et ses buts ont été déterminants dans la victoire finale de l’équipe de France.

Il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi et a même inscrit le quatrième but des Bleus en finale, devenant ainsi le plus jeune buteur d’une finale de Coupe du Monde depuis... Pelé en 1958.

Depuis, ce talent brut est devenu l’un des tous meilleurs joueurs du Monde, remportant à quatre reprises le titre de meilleur buteur du championnat de France, dont il a été élu trois fois meilleur joueur. Il a également intégré le top 20 des meilleurs buteurs en Ligue des Champions avec déjà 40 réalisations.

En l’absence de Karim Benzema, il est attendu comme le leader de l’équipe de France, de quoi affirmer son statut.

De son côté, l’attaquant de Manchester City ne participera pas à la Coupe du Monde, pour laquelle la Norvège ne s’est pas qualifiée. Mais il devrait tout de même récolter quelques votes pour ce GOAL50.

Après avoir remporté le titre de joueur de la saison en Bundesliga et de meilleur buteur en Ligue des Champions avec Dortmund, il a suivi les traces de son père en s’engageant à Manchester City pour environ 60 millions d’euros.

Depuis, il continue d’empiler les buts, battant le record du nombre de matches pour atteindre trois triplés en Premier League, ce qu’il a fait en seulement 8 rencontres. Au total, il a planté 23 fois en 18 matches toutes compétitions confondues avec les Cityzens.

Alors, qui de Mbappé ou Haaland aura votre vote ?

Les votes sont ouverts du 15 novembre au 18 décembre 2022.