Goal vous fait découvrir le nouveau stade de Tottenham, qui a ouvert ses portes ce dimanche

Le nouvel écrin des Spurs a ouvert ses portes ce dimanche. Goal vous propose une immersion dans cette enceinte flambant neuve.

ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Les fans du club londonien ont pu découvrir ce dimanche dans un stade entièrement rénové pour replacer le vieux White Hart Lane.



Après 118 ans dans cette enceinte, les Spurs y ont joué pour la dernière fois en mai 2017, avant de prendre place provisoirement à Wembley pour les matches à domicile.



Le board du club a souhaité un stade moderne à la hauteur de ses ambitions. Initialement, le projet devait coûter environ 400 millions de livres sterling. Au début des travaux, les dépenses prévues avaient presque doublé pour atteindre 750 millions de livres. Il semblerait aujourd'hui que le côut de l'investissement dépasse le milliard.

Mauricio Pochettino et ses hommes prendront place dans ce qui s'appellera désormais leTottenham Hotspur Stadium pour une rencontre de face à le 3 avril.



Ils auront ensuite le match aller du 9 avril contre en quart de finale de la .



Quatre autres rencontres de haut vol seront organisées avant la fin de la campagne 2018-2019.



Afin de se préparer pour ces rendez-vous, Tottenham a décidé de programmer des événements tests.



La première de ces rencontres a eu lieu ce dimanche, avec le match de l'équipe U18 face à .



Une seconde aura lieu le 30 mars lors de match de gala entre les légendes du club et celles de l'Inter.

Plus de 25 000 spectateurs ont pu assister à la confrontation entre l'équipe de jeunes du club et les "Young Saints" - la capacité d'accueil officielle du nouveau stade étantde 62 062 places - bien que Goal puisse signaler que la peinture n'est pas tout à fait sèche dans certaines zones du stade !



La nouvelle arène des Spurs surclasse donc désormais l'Emirates Stadium d' (60 260) sur ce plan.



Le président du club, Daniel Levy, n'a pas caché son enhtousiasme. "C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter de nouveau la bienvenue à Tottenham en tant que premiers visiteurs d'un match de football dans notre nouvelle maison".



"Vous jouez votre rôle dans l'histoire cet après-midi. Il s’agit du premier des deux événements tests que nous organisons pour obtenir un certificat de sécurité officiel nous permettant d’ouvrir officiellement notre nouveau stade contre Crystal Palace le 3 avril".



"Cet après-midi offre aux joueurs de moins de 18 ans une occasion passionnante de devenir la première équipe à se rendre sur le terrain alors qu'ils jouent leur match de championnat contre Southampton".



"Nous sommes extrêmement fiers de la réputation du club en matière de développement de joueurs pour notre équipe première. Nous espérons que cette journée marque la première des nombreuses apparitions de ces joueurs pour le club et qu’ils suivent le même chemin que beaucoup d’autres diplômés de notre académie".

"Ce stade a été construit pour les futures générations de joueurs des Spurs. Il est donc tout à fait normal que nos jeunes de moins de 18 ans entrent ici aujourd'hui".



"Nous espérons que vous apprécierez votre après-midi avec nous et au nom de tous les membres du club, merci de votre soutien".



Mauricio Pochettino était présent à l'événement. Il espère prendre part à de nombreuses occasions mémorables sur le site au cours des semaines, des mois et des années à venir. Malgré un niveau de compétitivité important en Premier League, les Spurs n'ont plus remporté le moindre trophée depuis 2008. Ils disposent désormais du cadre idéal pour atteindre leurs objectifs.