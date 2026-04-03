Go Ahead - Le match contre le NAC probablement reporté : des répercussions importantes sur le reste du championnat

Le journal De Telegraaf estime que le match entre les Go Ahead Eagles et le NAC (6-0) va devoir être rejoué en raison du « passeportgate ». Le journal affirme que, conformément au règlement, la KNVB n'a pas d'autre choix.

Il y a trois semaines, le podcast De Derde Helft a soudainement révélé que le défenseur latéral droit des Go Ahead Eagles, Dean James, n'était pas du tout autorisé à jouer lors du match à Deventer.





Le défenseur gauche possède en effet un passeport indonésien, puisqu'il est également international pour ce pays. Lorsqu'il a pris cette nationalité, son passeport néerlandais a expiré, ce qui l'obligeait à obtenir un permis de travail pour pouvoir jouer. Or, il n'en avait pas.

Alors que la direction de la ligue a indiqué, en réponse à la contestation par le NAC de la défaite 6-0 contre Go Ahead, vouloir maintenir les résultats, on peut se demander si cette intention pourra tenir.

« Si l'instance de discipline du football professionnel conclut que Dean James n'était pas autorisé à jouer, la direction de la ligue ne pourra probablement pas ignorer la demande de révision du résultat, conformément au règlement », écrit le journal.

« Les règlements de la KNVB stipulent que le rejet d’une telle demande n’est pas applicable lorsqu’il y a promotion ou relégation en jeu. Et il n’est pas certain non plus que cela se limitera à ce seul match. »

De Telegraaf ajoute également que le NAC, Heracles et TOP Oss sont actuellement mal vus. Les trois clubs ont tenté de tirer un avantage sportif du « passportgate », ce qui leur est fortement reproché par les autres organisations de football professionnel aux Pays-Bas.



