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Dans un entretien avec Mike Verweij de De Telegraaf, Oscar Gloukh a répondu à une question sensible sur la guerre entre Israël et le Hamas. L’attaquant de l’Ajax a été interrogé sur son expérience à Amsterdam, où règne un « sentiment anti-israélien ».

Gloukh est arrivé du Red Bull Salzbourg à l’été 2024 pour pas moins de 15 millions d’euros. Le joueur de 22 ans a connu quelques difficultés d’adaptation, mais il est en forme cette saison.

Sous les ordres de l’entraîneur Míchel, il a disputé 21 matches jusqu’à présent, inscrivant six buts et délivrant neuf passes décisives. Il est ainsi le deuxième joueur le plus décisif de l’Ajax, derrière Tolu Arokodare.

Gloukh attribue lui-même cette efficacité à la confiance que lui accorde Míchel. « Grâce à cette confiance, je me sens très à l’aise avec lui, quel que soit le poste auquel je joue. »

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Gloukh a également fait des progrès visibles sur le plan défensif cette saison. Selon lui, c’est aussi grâce à la clarté des consignes de Míchel. « Il me dit : “Si tu ne défends pas, tu ne joues pas.” »

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Verweij interroge ensuite Gloukh, d’origine israélienne, sur les « sentiments anti-israéliens » à Amsterdam. Sa réponse est très terre à terre.

« Je n’ai pas vu les drapeaux du Hamas. Je n’habite pas à Amsterdam et je n’y vais jamais. C’est pourquoi je n’en vois pas grand-chose », répond-il.

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La discussion porte ensuite sur ses liens avec les joueurs marocains Rayane Bounida, Sofyan Amrabat et Abdellah Ouazane. Selon Gloukh, la guerre au Moyen-Orient ne crée aucune tension au sein de l’effectif de l’Ajax.

« Je m’entends très bien avec Bouni, Appie et Soef. Nous parlons beaucoup et ils ont toujours été très gentils avec moi. Nous sommes vraiment amis, pas seulement collègues », commence-t-il.

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« Je n’ai jamais ressenti de tensions. Nous parlons beaucoup de football et de nos vies privées, mais pas de la guerre », conclut-il.