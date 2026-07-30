L’Ajax s’est qualifié avec autorité jeudi soir pour le troisième tour préliminaire de la Conference League. Les Amstellodamois se sont imposés 4-1 à la Johan Cruijff ArenA face au FK Vojvodina, notamment grâce à un triplé d’Oscar Gloukh, après avoir déjà gagné sur le même score une semaine plus tôt en Serbie. Au tour suivant, l’Ajax affrontera les Irlandais de Shelbourne dans une double confrontation.

L’entraîneur Míchel avait aligné le même onze de départ qu’au match aller. Les recrues brésiliennes Caio Henrique et Marcos Leonardo ont de nouveau débuté sur le banc, tandis que Kasper Dolberg, Steven Berghuis et Mika Godts composaient l’attaque.

L’Ajax s’est porté à l’attaque dès le coup d’envoi et s’est procuré sa première grosse occasion après dix minutes. Godts a tiré de peu au-dessus, avant que Dolberg et Davy Klaassen ne se montrent eux aussi dangereux. L’équipe à domicile dictait le jeu, mais ne parvenait pas pendant longtemps à ouvrir le score.

À mi-chemin de la première période, la pression est encore montée. Klaassen a tiré à côté après une passe astucieuse de Berghuis ; Godts a ensuite semblé inscrire le but de l’ouverture du score sur un joli lob, mais a vu sa tentative rebondir sur la barre puis revenir dans le terrain. Vojvodina s’est limité à défendre et guettait une rare contre-attaque.

Pourtant, c’est bien l’équipe serbe qui a frappé à cinq minutes de la pause. Djordje Crnomarkovic a repris un corner pour tromper Maarten Paes et donner aux visiteurs un avantage surprise de 0-1. L’Ajax a toutefois vite réagi, puisque juste avant la mi-temps, Klaassen a repris de la tête un corner de Berghuis prolongé par Youri Regeer : 1-1.

Après la pause, l’Ajax a immédiatement converti sa domination en buts. À la 53e minute, Gloukh a conclu avec autorité une action lancée par Godts, puis il a doublé la mise cinq minutes plus tard. Après une combinaison avec Berghuis, l’Israélien a déclenché une magnifique frappe de l’extérieur du pied droit dans la lucarne opposée : 3-1.

Míchel a ensuite offert du temps de jeu à Caio Henrique, Jorthy Mokio et Marcos Leonardo. Pour Leonardo, cela marquait ses débuts officiels sous le maillot de l’Ajax. Oliver Edvardsen est lui aussi entré en jeu et a immédiatement pesé sur la rencontre.

L’ailier norvégien a délivré la passe décisive sur le quatrième but amstellodamois à la 71e minute. Son centre à ras de terre a trouvé Gloukh, qui a frappé puissamment pour compléter son triplé. Peu après, l’homme du match a eu droit à une sortie sous l’ovation du public.

Dans le temps additionnel, le débutant Marcos Leonardo a encore manqué une énorme occasion en tirant à côté à bout portant.

L’Ajax a néanmoins signé une convaincante victoire 4-1 face à Vojvodina et affrontera les Irlandais de Shelbourne au troisième tour préliminaire de la Conference League.