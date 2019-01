Globe Soccer Awards - Cristiano Ronaldo élu joueur de l'année

Dépossédé du Ballon d'Or, Ronaldo vient de s'offrir un prix de consolation pour son année 2018. Celui du meilleur joueur des Globe Soccer Awards.

L'année 2018 n'aura finalement pas été vierge de distinction individuelle pour Cristiano Ronaldo. Devancé par le Croate Luka Modric pour les prix de The Best et du Ballon d'Or, le Portugais s'est consolé avec le titre du meilleur joueur de l'année des Globe Soccer Awards.

La cérémonie s'est déroulée à Dubai et Ronaldo était présent pour recevoir son prix, contrairement à ce qui avait été le cas lors de l'attribution de Ballon d'Or le mois dernier. CR7 s'est déplacé en aux Emirates Arabes Unis avec sa compagne (Georgina Rodriguez), son fils, Ronaldo Jr, et aussi son agent Jorge Mendes.

C'est la troisième année de suite que Ronaldo s'adjuge ce prix. Et avec cinq consécrations, il est le plus primé à ce palmarès. Loin devant son vieux rival, Lionel Messi, mais aussi Franck Ribéry et Radamel Falcao.

Si Ronaldo a été désigné joueur, le titre de meilleur entraineur est revenu à un Français et ce pour la deuxième année de suite. Didier Deschamps a succédé à Zinedine Zidane. Après avoir récupéré son trophée et lâché quelques mots à l'assistance, le patron des Bleus a même pris la pose avec la star lusitanienne.