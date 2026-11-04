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L’ancien arrière droit de l’Angleterre Glen Johnson a exhorté le meneur de jeu de Bournemouth Alex Scott à écarter Chelsea pour rejoindre Liverpool lors du prochain mercato de janvier. Les deux poids lourds de la Premier League se disputent la signature du milieu de terrain de 23 ans depuis que le club de la côte sud a fixé le prix de son joueur le plus précieux à 100 millions de livres sterling.

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Un ancien défenseur conseille le milieu de terrain anglais

Johnson estime que le climat plus serein sur la Merseyside fait d’Anfield une destination idéale pour l’ancien talent de Bristol City, plutôt que Stamford Bridge. Les deux clubs suivent de près l’international anglais depuis son arrivée au Vitality Stadium pour 25 millions de livres en 2023. Après un été au cours duquel chacun des clubs du « Big Six » traditionnel a pris des renseignements, son club actuel a assoupli sa position, jusque-là résumée à « pas à vendre ».

La stabilité sur la Merseyside pèse davantage qu’un départ à Londres

Interrogé par Betfred sur celui de ses anciens clubs que le milieu devrait choisir au début de la nouvelle année, Johnson a déclaré : « À l’heure actuelle, je dirais Liverpool. Ce n’est pas forcément parce qu’il y jouerait davantage ou quoi que ce soit de ce genre, mais plutôt parce que Liverpool est un club beaucoup plus stable et qu’il va dans une meilleure direction.

« Je choisirais Liverpool uniquement pour sa stabilité, mais, honnêtement, je ne sais pas dans quel club il aurait le plus de temps de jeu. On comprend en tout cas pourquoi les deux clubs s’intéressent à lui. »

Bournemouth réclame une indemnité de transfert à neuf chiffres

Selon la BBC, les dirigeants de Bournemouth autoriseront désormais un départ cet hiver si un prétendant propose 100 millions de livres, à l’issue des dernières discussions avec l’entourage du joueur. Scott souhaite relever un nouveau défi après avoir refusé deux offres de contrat lucratives à la fin de la saison dernière, contraignant les dirigeants à reconsidérer leur projet de le conserver jusqu’en 2027.

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Chelsea a vu une offre estivale de 60 millions de livres, assortie de 4 millions de bonus, être rejetée, mais l’équipe de Xabi Alonso reste convaincue de pouvoir conclure un accord compris entre 90 et 100 millions de livres avant janvier, après avoir perdu Enzo Fernandez, parti à Manchester City, et échoué à recruter Lamine Camara lors du dernier jour du mercato.

Les négociations hivernales dépendront du classement

Si Liverpool apprécie la façon dont Scott s’intégrerait à son dispositif tactique et entretient des liens étroits avec Andoni Iraola, l’entraîneur de Bournemouth, le club préfère un transfert estival et a récemment intensifié ses contacts avec Monaco au sujet de Camara, une solution moins coûteuse. En outre, les dirigeants et le staff technique de Bournemouth ont précisé qu’aucune vente en janvier ne serait approuvée si l’équipe se retrouvait entraînée dans la lutte pour le maintien en Premier League. Les résultats en championnat au cours des deux prochains mois détermineront donc si Chelsea peut boucler rapidement un accord.