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Gladbach - Borussia Dortmund : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

La lanterne rouge reçoit le deuxième du classement : le Borussia Mönchengladbach affronte le Borussia Dortmund à l’Ista-Borussia-Park. L’enjeu est important pour les deux équipes, mais pour des raisons très différentes.

Gladbach est en pleine lutte pour le maintien. Avec seulement quatre points en neuf matches de championnat et cinq longueurs de retard sur la première place synonyme de maintien, la situation est sérieuse pour l’équipe d’Alexander Blessin. Les Fohlen ont besoin d’une victoire à domicile.

Dortmund arrive en forme. Quatre victoires lors de ses cinq derniers matches officiels confirment la bonne dynamique du BVB, qui n’a que le Bayern Munich devant lui en Bundesliga. L’entraîneur Niko Kovac dispose de toutes ses options.

La situation de l’effectif est tendue à Gladbach. Plusieurs joueurs sont absents sur blessure, auxquels s’ajoute un joueur suspendu. Le BVB doit lui aussi se passer de quelques éléments, mais se présente avec un groupe largement rodé.

Il y a aussi matière à discussion en dehors du terrain dans les deux clubs. Alors que Gladbach veut renforcer son effectif cet hiver, l’avenir de plusieurs défenseurs occupe le BVB.

Voici où voir le match en direct et quelles chaînes le diffusent.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à Gladbach et au Borussia Dortmund ?

Gladbach aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe s’est inclinée 1-3 contre le Hambourg SV en Bundesliga lors de sa dernière sortie, après un nul vierge face à Paderborn. Point positif : Gladbach a battu le VfB Stuttgart 2-3 à l’extérieur et s’est imposé 2-0 contre le Karlsruher SC en Coupe d’Allemagne.

Dortmund affiche une belle forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Le 2-2 contre le Bayern Munich constitue sa seule perte de points ; plus récemment, le BVB a battu Elversberg 2-1 en Bundesliga et le Real Betis 2-1 en Ligue des champions. Dortmund a marqué lors de chacun de ces cinq matches et n’a encaissé de buts que dans quatre de ces cinq rencontres.

Gladbach - Borussia Dortmund : compositions d’équipe

Gladbach - Borussia Dortmund : forme des équipes

Gladbach - Borussia Dortmund : bilan des confrontations directes

Gladbach - Borussia Dortmund : les classements