Gjivai Zechiël a de nouveau été d’une grande valeur pour Feyenoord samedi. Lors du déplacement sur la pelouse du NEC, il a inscrit un but et délivré deux passes décisives, mais il n’est pourtant pas rapidement satisfait de sa propre prestation, comme le montrent ses propos au micro d’ESPN.

« Je remercie Dieu de m’avoir donné à nouveau l’occasion de me montrer sur cette scène », commence Zechiël. « Ça a marché, surtout collectivement. Dans la dernière phase, ça redevient plus compliqué pour nous, mais c’est la prochaine étape. Le fait que nous continuions tout simplement à contrôler le match. »

Zechiël a ouvert le score pour Feyenoord à la 52e minute, mais quelques minutes auparavant, il s’était déjà vu offrir une énorme occasion. Le milieu de terrain avait toutefois, de manière inexplicable, poussé le ballon trop loin devant lui, permettant à Gonzalo Crettaz d’intervenir.

« Quel moment bizarre », souffle Zechiël en revoyant ces images. « Le fait que je la pousse trop fort, c’est vraiment bizarre. Ce n’est tout simplement pas de la qualité, ce que je montre à ce moment-là. Je ne comprends vraiment pas que je fasse ça aussi mal. Je ne peux quand même pas pousser ce ballon trop loin devant moi ? Pour moi, ce n’est pas acceptable. »

Peu après son but, Zechiël s’est de nouveau illustré, avec une passe décisive pour Luciano Valente. « Si nous formons un duo royal ? Non, pas un duo royal, parce qu’au final, c’est toute l’équipe qui le fait. Mais nous avons une bonne connexion. Je suis content de jouer avec lui. C’est un garçon important pour l’équipe, il travaille dur. Oui, c’est agréable de jouer avec lui », a déclaré Zechiël.

Enfin, le meneur de jeu a encore été interrogé sur la situation compliquée autour d’Anis Hadj Moussa à Feyenoord. L’ailier est arrivé en retard à deux reprises à des moments collectifs de l’équipe samedi et aimerait rejoindre l’Ittihad Club. Là-bas, il peut gagner 50 millions d’euros en cinq ans. De quoi perturber quelque peu la préparation de Feyenoord ?

« Non, l’entraîneur a surtout essayé de mettre l’accent sur le match, donc heureusement, nous avons pu assez vite laisser ça de côté », raconte Zechiël. « Il se passe beaucoup de choses autour d’Anis en ce moment, mais nous, en tant que groupe, ne devons pas regarder cela maintenant. Au final, personne n’est au-dessus de l’équipe. C’est particulier, mais nous ne nous focalisons pas là-dessus. »