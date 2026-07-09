Gjivai Zechiël souhaite poursuivre sa carrière au LOSC Lille, selon Martijn Krabbendam, journaliste spécialisé dans le suivi du Feyenoord, lors d'un livestream de Voetbal International. Le club de Rotterdam ne s'est toutefois pas encore montré disposé à accepter son départ.

Sous contrat avec Feyenoord jusqu’en juin 2028, le milieu de terrain est estimé à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

Krabbendam connaît les intentions du joueur. « C’est toute une histoire. En fait, chez Feyenoord, ils le considèrent comme un très bon joueur. »

« Il a bien sûr aussi fait ses preuves au FC Utrecht, donc ils aimeraient bien le garder. Mais le joueur a déjà fait son choix : il veut partir. Lille a formulé une offre et s’est mis d’accord avec lui, mais Feyenoord espère en tirer davantage », explique Krabbendam.

Le club estime que le milieu de terrain est assez talentueux pour rester au Kuip et ne le laissera partir que si l'offre correspond à ses attentes.

Depuis son arrivée, il a disputé seize matchs officiels et délivré trois passes décisives.

Le joueur formé au Sparta Rotterdam depuis 2018 semble désormais déterminé à tourner la page.