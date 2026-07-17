Gjivai Zechiël, qui fait beaucoup parler de lui, remet un Feyenoord en difficulté sur la bonne voie

Vendredi après-midi, le Feyenoord a peiné avant de s'imposer 3-1 en match amical face au Sporting Charleroi. Les buts rotterdamois ont été inscrits par les remplaçants Gaoussou Diarra, Mats Deijl et Tijme Wessels. Gjivai Zechiël, dont l'avenir semble loin de De Kuip, a changé la donne lors du dernier demi-heure.

Giovanni van Bronckhorst a titularisé Shaqueel van Persie sur l’aile droite, contraignant Calvin Stengs à commencer sur le banc. L’international aux huit sélections a appris en début de semaine qu’il n’avait plus d’avenir à De Kuip.

Gio a également aligné la nouvelle recrue espagnole Mika Mármol au poste d’arrière gauche, tandis que l’autre renfort, Nacho Ferri, occupait une nouvelle fois la pointe de l’attaque.

Après une minute de silence en hommage à l’arbitre de la KNVB Rob Dieperink, récemment décédé, la rencontre a commencé. Dès l’entame, le Feyenoord a imposé son rythme à Varkenoord. Givairo Read, Luciano Valente et Van Persie ont notamment brillé.

À la 34^e minute, Van Persie, en phase de reprise après une blessure au genou, a cédé sa place à Sem Steijn, conformément au plan établi. Entre-temps, Charleroi s’était lui aussi créé plusieurs occasions dangereuses.

Après la pause, Ferri a cédé sa place à Casper Tengstedt et Read à Jordan Lotomba. Une belle tête de Charles Vanhoutte a été repoussée par le gardien de Charleroi, Martin Delavallée.

À la 59^e minute, le Feyenoord a soudainement été mené au score. Une frappe de Kevin Van Den Kerkhof a été déviée et a fini sa course derrière Liam Bossin après avoir rebondi sur le dos de Thijs Kraaijeveld : 0-1.

Quinze minutes plus tard, le Feyenoord a égalisé : après un excellent travail préparatoire de Zechiël, Diarra a propulsé le ballon au fond des filets (1-1).

Zechiël a ensuite déclenché le deuxième but en accélérant la transition. Après une longue séquence offensive, Deijl, monté aux avant-postes, a poussé le ballon au fond des filets : 2-1.

Le coup de grâce est signé Wessels, produit du centre de formation. Cette fois, la passe décisive de Zechiël est une formalité : le latéral gauche conclut d’une frappe limpide des 25 mètres et bat Delavallée : 3-1.

Composition du Feyenoord en première mi-temps : Bossin ; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Valente ; Van Persie (34’ Steijn), Ferri, Borges.

Composition du Feyenoord en deuxième période : Bossin ; Lotomba, St. Juste (62’ Ahmedhodzic), Kraaijeveld (62’ Wessels), Mármol (62’ Deijl) ; Vanhoutte (62’ Zechiël), Targhalline (62’ Van den Elshout), Steijn ; Borges (62’ Diarra), Tengstedt, Valente (62’ Zinhagel).