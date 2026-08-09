Gjivai Zechiël profondément impressionné par un coéquipier à Feyenoord : « C’est un si bon joueur »

Il n’est toujours pas certain que Gjivai Zechiël joue pour Feyenoord cette saison. Le talentueux milieu de terrain a réalisé une solide préparation et était également titulaire dimanche contre le Sparta (victoire 0-1), mais il n’a toujours pas pris sa décision définitive, comme le montrent ses propos à ESPN.

Avec l’entraîneur désormais limogé Robin van Persie, Zechiël n’entretenait pas la meilleure relation, mais après son prêt au FC Utrecht, il veut à nouveau pleinement saisir sa chance sous Giovanni van Bronckhorst. Malgré un contrat courant jusqu’à la mi-2028, un départ semble toutefois toujours lui traverser l’esprit. Zechiël avait déjà suscité l’intérêt de Lille OSC par le passé.

« Tant que je suis sur le terrain, j’en ai toujours envie », semble immédiatement adresser Zechiël comme signal appuyé à Van Bronckhorst. Pourtant, il ne veut toujours pas donner de clarté sur son avenir. « Ce qui se passe en dehors, je le laisse à mes agents. »

« J’essaie vraiment de me concentrer le moins possible sur ces à-côtés. Dès que je suis sur le terrain, j’essaie simplement de faire mon truc. C’est ce que j’apprécie. J’ai reçu un don de Dieu et j’essaie toujours de le montrer », a déclaré Zechiël, auteur d’une passe décisive sur l’unique but du match contre le Sparta.

« Oui, un si bon joueur », dit Zechiël avec éloge au sujet du buteur Luciano Valente. « Je m’entends très bien avec lui. Je le savais déjà en fait, parce que j’avais joué une fois avec lui chez les Espoirs néerlandais. Donc oui, bon joueur. Même si j’ai trouvé que tout le monde avait été bon balle au pied pendant les soixante premières minutes. »

« J’ai bien sûr joué sous les ordres d’Arne (Slot, NDLR) et sous Gio et son nouveau staff, je retrouve énormément de ces choses-là », poursuit Zechiël au sujet de sa bonne forme. « C’est sous lui que j’ai un peu percé, mais j’ai énormément grandi depuis. Tant mentalement qu’en tant que joueur. Cela ne joue qu’en sa faveur. »

Zechiël estime que Feyenoord aurait dû plier le match contre le Sparta « bien plus tôt », mais en raison des nombreuses occasions manquées, le score est resté à 0-1. Feyenoord entame donc au moins la nouvelle saison d’Eredivisie avec un succès à trois points. La semaine prochaine, la réception de Go Ahead Eagles est au programme.